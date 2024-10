Hočevar drugi v skupnem seštevku svetovnega pokala

Sedemnajstletni Hočevar je izjemno sezono začel z dvojnim naslovom članskega evropskega prvaka v domačem Tacnu, kjer je bil najboljši posamično in ekipno, osvojil je kolajno na svetovnem pokalu, vmes je osvajal kolajne na prvenstvih za mladince in mlajše člane, zaključil pa jo je z drugim mestom v skupnem seštevku svetovnega pokala.

"Res je dober zaključek sezone. Zelo sem ponosen na svoje veslanje in delo, ki sem ga opravil v zadnjih mesecih, da sem se pripravil na te tekme. Sedmo mesto sicer ni najboljša uvrstitev, ampak sem ponosen, ker vem, koliko je to mesto vredno in s kakšnim pritiskom sem danes tekmoval. Zelo sem ponosen na vožnjo. Martikan je star 45 let, jaz sem 17. Razlika je res ogromna. Ko je bil on star 17 let, je zmagal na tekmi svetovnega pokala, končal je na skupnem tretjem mestu, zato sem še toliko bolj zadovoljen," je po tekmi dejal Hočevar.

"Bila je zelo naporna sezona, od aprila, ko se je začelo z izbirnimi tekmami, do sredine septembra, so bile tekme skoraj vsak teden, ali pa sem bil v močnem trenažnem procesu. Ponosen sem, da sem pripeljal sezono tako uspešno do konca. V zadnjih mesecih sem se res pripravljal na to tekmo. Vedel sem, da če bom želel biti na skupnih stopničkah, bom moral biti v finalu na vsaki tekmi in tudi tam prikazati dobre vožnje. Danes je bil eden izmed boljših polfinalnih nastopov, veliko favoritov je odpadlo. Če si naredil napako, nisi mogel biti med deseterico," je dodal Hočevar.

Manj uspeha je bilo tokrat v ženskem kanuju. V polfinalu je namreč nastopila le Eva Alina Hočevar, saj sta tako Lea Novak kot Alja Kozorog za malo zgrešili napredovanje iz kvalifikacij. V polfinalni fazi se Evi Alini Hočevar nastop ni izšel po željah. Težave, pa tudi štiri kazenske sekunde, so botrovale precejšnjemu zaostanku, tako da je bila na koncu 28.

V finalu je slavila Avstralka Jessica Fox, ki je med kanuistkami zmagala v skupnem seštevku svetovnega pokala, zbrala je 295 točk. Najvišje uvrščena Slovenka v skupnem seštevku je Eva Alina Hočevar na 27. mestu (98 točk), Lea Novak je mesto za njo na 28. (85 točk), Alja Kozorog je 31. (78 točk), 66. pa je Naja Pinterič, ki je priložnost nastopa dobila na svetovnem pokalu v Krakovu.

V nedeljo sledijo še tekme v kajakaškem krosu, ki se bodo začele ob 8.45. Izločilni boji četrtfinala, polfinala in finala bodo potekali od 12.15.