Hočevar in Novak v finale z najboljšima časoma kvalifikacij

"Po včerajšnjem uspehu se je bilo danes težko zbrati. Spala sem slabo, toda na srečo se mi to ni poznalo. Rekla sem si, da če mi je uspelo v kajaku, mi lahko tudi v kanuju, v katerem se še bolje počutim. Na nekoliko lažji progi, vratca so bila višje in smo imeli več manevrskega prostora, sem resnično uživala, bolj kot včeraj," je bila zadovoljna Eva Alina Hočevar, ki se bo v finalu tako spopadla z drugačnim pritiskom kot dan prej.

"Tako vožnjo bo težko ponoviti, saj je bila praktično brez napak. Še težje se bo zbrati. Včeraj sem rekla, da bi raje v finalu startala kot prva in ne kot zadnja. Zdaj bomo videli, ali je to res. Vsekakor bo to dober trening, saj v takem položaju ne bom zadnjič. Lahko se mi nekaj takega zgodi na svetovnem ali evropskem prvenstvu," meni.