Hočevar in Novak v finale z najboljšima časoma kvalifikacij

Tacen, 30. 05. 2026 12.29 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Kajaške kvalifikacije v Tacnu

Slovenskim kanuistom se na tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Tacnu obetajo vrhunski dosežki. Eva Alina Hočevar, v petek zmagovalka v kajaku, je bila dan pozneje še najboljša v kvalifikacijah kanuja, njen dosežek pa je z drugim časom dopolnila Lea Novak, ki je za reprezentančno kolegico zaostala sekundo in deset stotink. Obe sta progo prevozili brez dotika vratc.

"Po včerajšnjem uspehu se je bilo danes težko zbrati. Spala sem slabo, toda na srečo se mi to ni poznalo. Rekla sem si, da če mi je uspelo v kajaku, mi lahko tudi v kanuju, v katerem se še bolje počutim. Na nekoliko lažji progi, vratca so bila višje in smo imeli več manevrskega prostora, sem resnično uživala, bolj kot včeraj," je bila zadovoljna Eva Alina Hočevar, ki se bo v finalu tako spopadla z drugačnim pritiskom kot dan prej.

"Tako vožnjo bo težko ponoviti, saj je bila praktično brez napak. Še težje se bo zbrati. Včeraj sem rekla, da bi raje v finalu startala kot prva in ne kot zadnja. Zdaj bomo videli, ali je to res. Vsekakor bo to dober trening, saj v takem položaju ne bom zadnjič. Lahko se mi nekaj takega zgodi na svetovnem ali evropskem prvenstvu," meni.

Kajaške kvalifikacije v Tacnu
FOTO: Luka Kotnik

Pravi podvig je uspel lani edini slovenski finalistki v tej disciplini, Lei Novak. Po ponesrečenem nastopu v kajaku, je danes pokazala povsem drugačno vožnjo, njen dosežek je bil za 14 sekund boljši kot v petek v sicer hitrejši disciplini. Bo pa tudi ona v finalu težko ponovila vožnjo iz kvalifikacij.

"Definitivno mi je pomagal včerajšnji kajak. Danes sem se lahko na tekmo bolje pripravila, analizirala vratca, v katerih sem imela s kajakom težave in uspela mi je res dobra vožnja," se je veselila finala.

Brez finala, na 18. mestu, je kvalifikacije končala Alja Kozorog, s štirimi kazenskimi sekundami je za najhitrejšo zaostala 11 sekund in stotinko.

Po ženskah so svoje nastope začeli tudi kanuisti, Slovenijo zastopajo Luka Božič, Benjamin Savšek in Žiga Lin Hočevar.

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Blaguško jezero: kraj, kjer otroci uživajo, starši pa zadihajo
Znaki, ki kažejo, da imate ob sebi najboljšega partnerja
Kdaj je najboljši čas za naslednjega otroka?
Slovenci ostajamo zvesti tradicionalnim imenom
Navdušila v hlačah, ki jih nosijo vse
Dnevni horoskop: Ovni hrepenijo po spremembi, dan bikov bo umirjen
Pozabite na belo, obleke v tej barvi bodo letos v ospredju
Jan Zore: 'Aleksandra si je zmago zaslužila'
Aspirin lahko povzroči resne zaplete, opozarjajo strokovnjaki
Sončenje v nosečnosti: kaj je varno in čemu se izogniti
Če vam poleti otekajo noge, telo morda opozarja na resnejši problem
Napadi besa: zakaj nastanejo in kdaj obvladovanje jeze ni dovolj
Oglas za pastirja privabil 700 kandidatov: Beg iz pisarn v naravo
Kako si ustvariti finančno rezervo v 6 mesecih (tudi z nizko plačo)
Bruto visok, neto pa ... Odvisno, kje živite
Dve leti ni imel pojma, kaj se dogaja z njegovim denarjem
Giro d'Italia: Bo Vingegaard napadel Pantanijev rekord na Piancavallu?
Ženske jo najemajo, da preveri zvestobo njihovih partnerjev
Najnevarnejše letališče na svetu: pristanek, ob katerem številni potniki molijo od strahu
Kako skuhati hrenovke, da ne počijo? Večina dela isto napako
Videti je kot kača, v resnici pa je povsem neškodljiva
Vodnik: Kako do čudovitih modrih, rožnatih ali vijoličnih hortenzij?
Lesni pepel in kavna usedlina: napaka, ki jo dela veliko vrtičkarjev in lahko škodi rastlinam
Skrivnost bogatega pridelka kumar: islandski sistem dvignjenih gred
Jagodna marmelada brez sladkorja in želatine, pripravljena v nekaj minutah
Ko se vam ne ljubi kuhati: 5 enostavnih nedeljskih kosil
Bezgov sirup ni le za sok: 3 načini uporabe, ki vas bodo navdušili
Zvezda piknika, ob kateri boste pozabili na ražnjiče in čevapčiče
Ja, Chef!
Gepack
Sanjski moški
Kotlina
