Hočevar in Novak v finale z najboljšima časoma kvalifikacij

"Po včerajšnjem uspehu se je bilo danes težko zbrati. Spala sem slabo, toda na srečo se mi to ni poznalo. Rekla sem si, da če mi je uspelo v kajaku, mi lahko tudi v kanuju, v katerem se še bolje počutim. Na nekoliko lažji progi, vratca so bila višje in smo imeli več manevrskega prostora, sem resnično uživala, bolj kot včeraj," je bila zadovoljna Eva Alina Hočevar, ki se bo v finalu tako spopadla z drugačnim pritiskom kot dan prej.
"Tako vožnjo bo težko ponoviti, saj je bila praktično brez napak. Še težje se bo zbrati. Včeraj sem rekla, da bi raje v finalu startala kot prva in ne kot zadnja. Zdaj bomo videli, ali je to res. Vsekakor bo to dober trening, saj v takem položaju ne bom zadnjič. Lahko se mi nekaj takega zgodi na svetovnem ali evropskem prvenstvu," meni.
Pravi podvig je uspel lani edini slovenski finalistki v tej disciplini, Lei Novak. Po ponesrečenem nastopu v kajaku, je danes pokazala povsem drugačno vožnjo, njen dosežek je bil za 14 sekund boljši kot v petek v sicer hitrejši disciplini. Bo pa tudi ona v finalu težko ponovila vožnjo iz kvalifikacij.
"Definitivno mi je pomagal včerajšnji kajak. Danes sem se lahko na tekmo bolje pripravila, analizirala vratca, v katerih sem imela s kajakom težave in uspela mi je res dobra vožnja," se je veselila finala.
Brez finala, na 18. mestu, je kvalifikacije končala Alja Kozorog, s štirimi kazenskimi sekundami je za najhitrejšo zaostala 11 sekund in stotinko.
Po ženskah so svoje nastope začeli tudi kanuisti, Slovenijo zastopajo Luka Božič, Benjamin Savšek in Žiga Lin Hočevar.
