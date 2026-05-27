Zjutraj ga čaka matura, popoldne svetovni pokal v Tacnu

Eva Alina Hočevar FOTO: Kajakaška zveza Slovenije

"Ob 8.20 bom v šoli, 11.30 računam, da bom zapustil šolo in odhitel v Tacen. Vsaj upam, da bom imel dovolj časa, da se ustrezno pripravim. Vsekakor pa bom moral pripravo na tekmo prilagoditi, upam, da bom na progi vseeno pravi. Želim pokazati, kaj smo vse čez zimo naredili. Čutim se pripravljenega, obljubljal pa ne bi ničesar, saj se ti lahko hitro, še posebej na zahrbtni tacenski progi, vse podre," je na novinarski konferenci pred tekmo dejal evropski prvak iz Tacna 2024 Žiga Lin Hočevar.

Hočevar bo letos v reprezentanci le v kanuju, v kajak se na izbirnih tekmah ni uvrstil v ekipo, v njihovem seštevku je zasedel četrto mesto. "Na to ne gledam, kot na katastrofo. Kanu je bil in bo ostal moja primarna disciplina. Tudi v kajaku sicer želim postati svetovni prvak, ne bom ga zanemaril, še vedno bo prisoten na treningih. Kanu namreč zaradi poškodb kolena in ker je treba klečati, ne morem trenirati več dni. Na tekmah pa je mogoče celo bolje, da ne bom imel polnega programa, da sem bom lahko bolj osredotočil na kanu in na kros," se zaradi izpada iz kajakaške reprezentance ne obremenjuje Hočevar.

Martin Srabotnik FOTO: Kajakaška zveza Slovenije

Hočevar je najmlajši član slovenske ekipe, ki bo imel tudi letos velik izziv v ekipnih tekmecih Savšku in Božiču, slednji je bil najboljši na izbirnih tekmah, tudi v kajaku pa je vse bolj jasno, da legendarnega Petra Kauzerja, ki se je na izbirnih tekmah prebil skozi šivankino, vse bolj ogrožajo mlajši. Lani je na evropskem prvenstvu kolajno osvojil Martin Srabotnik, na izbirnih tekmah pa je bil najboljši Lan Tominc, ki je moral lansko sezono zaradi mononukleoze izpustiti.

"Zame dosežki niso presenečenje, vedel sem, da sem dobro treniral in da sem hiter. V moji karieri gre vse po načrtu, napredujem nekako tako, kot smo si zamislili. Vsako leto sem malo bolj sproščen, hitrejši. Res sem zadovoljen s tem, kar sem pokazal na izbirnih tekmah, kaj bo naprej, pa bomo videli," si pritiska visokih pričakovanj noče naprtiti 24-letni Celjan, ki je bil v svetovnem pokalu enkrat že četrti, in sicer v Ivreii, kjer bo letos evropsko prvenstvo. Lani je bila evropsko prvenstvo prva tekma sezone, letos bo to Tacen. Lani se je po odmoru zaradi zasičenosti na evropski oder po premoru uspešno vrnil Srabotnik, v Parizu je osvojil, bron, nekaj takega bi si želel tudi na prvi letošnji tekmi.

Eva Terčelj FOTO: AP

"Poskušal sem malo tempirati formo. Čeprav hočem v Tacnu vedno dobro tekmovati, je letos bolj pomemben drugi del sezone, ko bo svetovno prvenstvo v ZDA in evropsko v Italiji ter svetovna pokala v Seu'Urgellu in Parizu, kjer bomo že napadali olimpijske norme. Zato sem v to sezono vstopil nekoliko bolj počasi, zdaj pa ritem že stopnjujem. V Tacnu bi si želel razveseliti svoje navijače. Mi kot domačini imama nekaj prednosti, a se mi zdi, da vsako leto manjšo. Tudi konkurenca v Tacnu trenira, posebno Italijani so veliko tukaj," je dejal Srabotnik.