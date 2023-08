Hočevar svetovni mladinski prvak

Žiga Lin Hočevar je na svetovnem mladinskem prvenstvu v slalomu na divjih vodah, ki ta teden poteka v Krakovu, v svoji drugi sezoni največjih tekmovanj prišel do zlate kolajne in postal svetovni mladinski prvak v kanuju. Uspeh je s četrtim mestom med kanuistkami mladinkami dopolnila Naja Pinterič, Eva Alina Hočevar pa je bila osma med kajakašicami do 23 let. Komaj šestnajstletni ljubljanski slalomist na divjih vodah Žiga Lin Hočevar je prišel do sedaj največjega uspeha kariere. V svoji drugi sezoni, ko ima pravico nastopov na največjih tekmovanjih, je postal svetovni mladinski prvak v kanuju in tako dopolnil svojo zbirko odličij. Teh se je kljub mladosti nabralo že kar precej, saj je blestel v ekipnih tekmah, pa tudi v posamični konkurenci na dveh mladinskih evropskih prvenstvih, ki se jih je udeležil. Lani je bil na mladinskem evropskem prvenstvu posamično drugi v kanuju in kajaku, letos pa je na MEP v Bratislavi osvojil bron v kajaku. "Brez besed sem. Res sem garal za ta uspeh, pritisk je bil izjemno velik. Leta 2018 je moja sestra postala svetovna mladinska prvakinja in enak uspeh sem si želel tudi sam. Moj oče je zmagal leta 1992. Dal sem vse, kar sem imel, da sem dosegel to zmago. Res mi veliko pomeni. Pred mano sta še dve leti, ko bom lahko branil mladinski naslov, a vem, da bo težko. Enkraten občutek je biti svetovni prvak," je v solzah po tekmi za uradno spletno stran krovne zveze govoril Žiga Lin Hočevar.