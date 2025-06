Hočevar uspešen konec tedna zaokrožila s šestim mestom v krosu

V četrtfinalni skupini je bila prav tako druga, v polfinalni skupini pa je slabo startala, toda nato prehitela avstralsko zvezdnico Jessico Fox , na njeno žalost pa je bil zaostanek za Čehinjo Terezo Kneblovo in Britanko Kimberley Woods , prvo na jakostni lestvici te discipline, prevelik, da bi ju lahko ogrozila in napredovala v finale.

V kronometru, kjer je na prvi tekmi v Seu'd Urgellu osvojila tretje mesto, tokrat ni bila med najhitrejšimi, zasedla je 20. mesto, a se je odlično znašla v izločilnih bojih. Imela je tudi nekaj sreče, v osmini finala je v svoji skupini namreč zasedla tretje mesto, a so tekmovalko, ki je v cilj prišla pred njo, diskvalificirali.

Brat Eve Aline Hočevar , Žiga , je v kronometru zasedel 12. mesto, nato pa izgubil že prvi boj na izpadanje in končal na 18. mestu. V kronometru je bil 18. Tine Kancler , tudi on je glavno tekmovanje končal v osmini finala na 31. mestu. Vid Kuder Marušič je obstal v kvalifikacijah, uvrstil se je na 36. mesto.

S 25. časom v vožnji na čas se je v izločilne boje uvrstila Naja Pinterič , ki pa je bila v svoji skupini osmine finala zadnja in se ni uvrstila naprej, na koncu je bila 25. Razočarala je Ajda Novak , ki je na prejšnji tekmi v Pauju v izločilnih bojih zasedla drugo mesto, tokrat pa je v kvalifikacijah ostala brez njih, obstala je na 33. mestu, skupinski del tekmovanja je zgrešila za mesto oziroma osem desetink.

Pri dekletih je bila v vožnji na čas najhitrejša Fox, sekundo in 12 stotink je za njo zaostala vodilna v svetovnem pokalu, Francozinja Camile Prigent, z zaostankom sekunde in treh desetink je bila tretja Slovakinja Sona Stanovska. Prigent tudi v finalu izločilnih bojev ni prišla do zmage, morala je priznati premoč Kneblove. Tretje mesto je zasedla Američanka Evy Leibfarth, zmagovalka sobotne klasične tekme.

Pri moških je v prvi disciplini zmagal Belgijec Gabriel De Coster, 37 stotink sekunde je zaostal Čeh Jakub Krejči, 74 stotink pa Francoz Mathurin Madore. Povsem drugi tekmovalci so bili na zmagovalnem odru popoldanskih izločilnih bojev, najhitrejši je bil olimpijski prvak, Novozelandec Finn Butcher, drugo mesto je zasedel Čeh Martin Rudorfer, tretje pa Španec Manuel Ochoa.