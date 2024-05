Hojak nepričakovano izpadel v uvodni borbi

Romun Ioan Dzitac velja v domovini za velik talent, kar je nazadnje dokazal letos s tretjim mestom na veliki nagradi v Linzu, kljub temu pa je Hojak veljal za favorita. Odločilna akcija mu v dvoboju ni uspela, trenutek zamude pa je bil usoden. "Na žalost je za mano slaba borba. V boju in taktiki je kazalo dobro do zadnjega napada tik pred iztekom časa. Takrat pa je nasprotnik naredil dober gard in napad ter končalo se je z vazarijem prednosti. Imel sem pobudo, več napadov, ti se seveda izmenjujejo, in v zadnjem me je spretno prehitel," je po dvoboju medijem povedal Hojak.

Tekmovalec si je pred sezono želel nastopiti na olimpijskih igrah v Parizu, a je bil na koncu daleč od zastavljenega cilja. "Zdaj potrebujem najprej analizo, boljši pristop in upam, da se bodo stvari spremenile. Še vedno verjamem, da sem dovolj dober za kolajne. Tega se še ne vidi navzven, a verjamem, da bo do tega prišlo. Izboljšujem stvari in to se bo pokazalo."

V torek bosta nastopila dva slovenska tekmovalca. V kategoriji do 63 kg se bo predstavila lani srebrna s SP v Dohi Andreja Leški, premierno pa se bo na svetovnem prvenstvu predstavil Korošec Nace Herkovič.