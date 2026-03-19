Zmaji v Bolzanu poleteli do prvega polfinala po 14 letih

Na prejšnji tekmi v torek je ljubljanska ekipa kot prva zmagala na domačem terenu, v Tivoliju je premagala južnotirolske tekmece s 4:0. Na prvih treh obračunih ekip, ki sta v rednem delu lige zasedli četrto in šesto mesto, je pred tem vselej zmagala gostujoča zasedba. Ljubljančani so na Južnem Tirolskem slavili s 3:2 po podaljšku in 3:2, Bolzano pa v Ljubljani z 2:1.

Čeprav je na koncu izid današnje tekme visok, so se morali zmaji za odločilno zmago, s katero so si priborili tudi nekaj dodatnih dni počitka, zares potruditi. Začeli so oslabljeni, saj sta se igralcem, ki so že na seznamu poškodovanih, pred tekmo pridružila še oboleli Jan Drozg in lažje poškodovani Nik Simšič.

Bolzano je po pričakovanjih pritisnil, saj ni imel več možnosti popravnega izpita. A so v prvem delu gostje ta pritisk dobro nadzorovali, imeli več strelov na gol (13-11, na koncu sicer 35-24 za domače), enega od teh pa tudi izkoristili za vodstvo. Po podaji Alexa Petana izza gola je bil na pravem mestu Marcel Mahkovec.

Sledilo je pol ure trpljenja za Ljubljančane. Bolzano je že ob koncu te tretjine močno pritisnil, v drugi pa povsem zagospodaril na ledu. Gostje so komajda prišli do kakšne akcije, a so se reševali z borbeno obrambo, požrtvovalnostjo in spet odličnim vratarjem Dustinom Tokarskim.