Zmaji v Bolzanu poleteli do prvega polfinala po 14 letih

Bolzano, 19. 03. 2026 21.49 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
J.B. STA
Olimpija - Bolzano

Hokejisti Olimpije so na peti seriji četrtfinala lige IceHL še četrtič premagali Bolzano in se tako prebili med štiri najboljše v razširjenem avstrijskem prvenstvu, kjer so nazadnje bili leta 2012. Na odločilni tekmi so bili v gosteh boljši s 4:1.

Trener Ben Cooper je zmaje popeljal do zgodovinskega uspeha.
FOTO: Luka Kotnik

Na prejšnji tekmi v torek je ljubljanska ekipa kot prva zmagala na domačem terenu, v Tivoliju je premagala južnotirolske tekmece s 4:0. Na prvih treh obračunih ekip, ki sta v rednem delu lige zasedli četrto in šesto mesto, je pred tem vselej zmagala gostujoča zasedba. Ljubljančani so na Južnem Tirolskem slavili s 3:2 po podaljšku in 3:2, Bolzano pa v Ljubljani z 2:1.

Čeprav je na koncu izid današnje tekme visok, so se morali zmaji za odločilno zmago, s katero so si priborili tudi nekaj dodatnih dni počitka, zares potruditi. Začeli so oslabljeni, saj sta se igralcem, ki so že na seznamu poškodovanih, pred tekmo pridružila še oboleli Jan Drozg in lažje poškodovani Nik Simšič.

Bolzano je po pričakovanjih pritisnil, saj ni imel več možnosti popravnega izpita. A so v prvem delu gostje ta pritisk dobro nadzorovali, imeli več strelov na gol (13-11, na koncu sicer 35-24 za domače), enega od teh pa tudi izkoristili za vodstvo. Po podaji Alexa Petana izza gola je bil na pravem mestu Marcel Mahkovec.

Sledilo je pol ure trpljenja za Ljubljančane. Bolzano je že ob koncu te tretjine močno pritisnil, v drugi pa povsem zagospodaril na ledu. Gostje so komajda prišli do kakšne akcije, a so se reševali z borbeno obrambo, požrtvovalnostjo in spet odličnim vratarjem Dustinom Tokarskim.

Marcel Mahkovec je bil dvakrat med strelci.
FOTO: HK Olimpija Ljubljana

Podobno je bilo tudi v uvodu zadnje tretjine, le da je takrat po petih minutah Bolzanu le uspelo streti ljubljansko obrambo. Ko je že kazalo, da se bo pritisk domačih nadaljeval, pa so ga zeleno-beli v 52. minuti presekali na najboljši način.

Zach Boychuk je ukradel plošček domačim in pobegnil v protinapad ter ga končal z zadetkom. Ta je pomenil veliko olajšanje za goste, domači pa so morali iti na vse ali nič. Zadnjega "power-playa" takoj po ljubljanskem golu niso izkoristili, nato pa so tvegali še brez vratarja. Tekma je bila odločena 68 sekund pred koncem, po podaji Roka Kapla je še drugič na tekmi zadel Mahkovec, tokrat na prazna vrata.

Za piko na i je nato v zadnji minuti poskrbel še Boychuk, ki je zadel nebranjen gol iz svoje obrambne tretjine.

Polfinale je prvi za Olimpijo Ljubljano, odkar se je klub pred petimi sezonami pridružil najmočnejšemu regionalnemu tekmovanju.

V ligi ICE sta že znana dva polfinalista; Pustertal in Gradec sta že po štirih tekmah izločila Beljak in branilca naslova Salzburg. Zadnji polfinalist bo znan po koncu serije med Celovčani in madžarskim Fehervarjem, kjer je KAC danes povedel z 2:1 v zmagah.

Tekmec Ljubljančanov še ni znan, saj se bo v polfinalu pomerila najboljša ekipa rednega dela, ki še ostaja v tekmovanju, z najslabšo, preostali moštvi bosta predstavljali drugi par. Možna tekmeca pa sta Gradec ali Pustertal.

Bolzano – Olimpija 1:4 (0:1, 0:0, 1:3) / 1:4*

Digiacinto 45.; Mahkovec 13., 59., Boychuk 52., 60.

*Izid v zmagah

