Šivic: Če bi mi kdo rekel, da bomo imeli po petih tekmah toliko točk, bi takoj podpisal

Innsbruck je do zmage prišel po 76 sekundah podaljška, ko je za končnih 3:4 poskrbel Daniel Leavens. "Innsbruck je dobro igral. Mi smo bili kratki na obrambnih položajih, tako da je bilo še toliko težje. Dodatno so nas izmučile izključitve v drugi tretjini, ampak smo se kot ekipa zelo dobro borili. Na koncu malce boleč poraz, zagotovo, ampak gremo naprej. V soboto je že nova tekma," je srečanje videl vratar Olimpije Žan Us.

Na vprašanje, koliko mu pomeni, da se je ustalil kot prvi vratar Ljubljančanov, je odgovoril: "Sigurno je super, da si konstantno v tekmah. Na dva dni si sledijo, tako da je to zelo dobro."

Ljubljančani so sedaj pri treh zmagah in dveh porazih, s čimer so vsekakor presegli pričakovanja ob vrnitvi v regionalno hokejsko elito. "S točkami, ki smo jih dosegli na teh petih tekmah, smo zelo zadovoljni. Ampak to nas ne sme ustaviti. Ne smemo si privoščiti, da bi manj trenirali. Moramo se držati plana, gremo naprej po nove točk," je odločen Us, ki se je proti Innsbrucku izkazal s kar 42 obrambami.