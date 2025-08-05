Svetli način
Hokejist Nathanael Halbert okrepil Olimpijo

Ljubljana, 05. 08. 2025 12.35

STA
Za hokejiste Olimpije bo v novi sezoni igral britanski branilec Nathanael Halbert, je v klubskem sporočilu zapisala ekipa iz slovenske prestolnice.

Nathanael Halbert se je rodil v Veliki Britaniji, odraščal pa je v Kanadi, kjer je igral v mladinskih ligah in na univerzitetni ravni. Študiral je ekonomijo na univerzi McGill, kjer je bil tudi pomočnik kapetana hokejske ekipe.

Po končanem študiju je igral v severnoameriški AHL, nato pa se preselil v Evropo, kjer je igral za Coventry Blaze. V svoji drugi sezoni je postal kapetan omenjenega moštva in bil eden ključnih igralcev ekipe. V sezoni 2023/24 je igral za Innsbruck, preteklo sezono pa za slovaški Zvolen.

Halbert je tudi pomemben član reprezentance Velike Britanije, s katero je nastopil na treh svetovnih prvenstvih.

"Nate je vsestranski branilec, ki zna odigrati trdo in odločno pred svojim golom in v dvobojih nasploh. Je odgovoren igralec, ki se v napadalne akcije vključuje, ko je to primerno, takrat pa je v tem učinkovit. Odlikuje ga konstantnost v igri in velika predanost vlogi," je najnovejšo ljubljansko okrepitev opisal direktor Olimpije Anže Ulčar.

hokej olimpija Nathanael Halbert icehl
