Hokejist Nathanael Halbert okrepil Olimpijo

Nathanael Halbert se je rodil v Veliki Britaniji, odraščal pa je v Kanadi, kjer je igral v mladinskih ligah in na univerzitetni ravni. Študiral je ekonomijo na univerzi McGill, kjer je bil tudi pomočnik kapetana hokejske ekipe.

Po končanem študiju je igral v severnoameriški AHL, nato pa se preselil v Evropo, kjer je igral za Coventry Blaze. V svoji drugi sezoni je postal kapetan omenjenega moštva in bil eden ključnih igralcev ekipe. V sezoni 2023/24 je igral za Innsbruck, preteklo sezono pa za slovaški Zvolen.