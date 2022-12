Hokejisti Bostona znova na zmagovita pota, Detroit do velikega preobrata

Za nov par točk je bil zaslužen tudi vratar Linus Ullmark , ki je zbral 30 obramb, na drugi strani je Vitek Vaneček ustavil 24 strelov tekmecev. New Jersey v metropolitanski diviziji zaostaja le za Carolino in ima 46 točk. Detroit ima v atlantski diviziji devet točk manj, a je ponoči slavil po velikem preobratu proti Pittsburghu.

Pingvini so po udarni prvi četrtini vodili kar s 4:0, zadeli so Drew O'Connor, Jeff Carter ter dvakrat Jason Zucker. Toda to ni bila dovolj varna prednost, saj so v naslednjih dveh tretjinah gosti zadeli po dvakrat. Najprej sta bila uspešna Dylan Larkin in Joe Veleno, v zadnjih petih minutah rednega dela pa še Jonatan Berggren in David Perron. V podaljšku je po 2:13 minute zadel Jake Walman.

"To je bila sijajna tekma," je dejal strelec zadnjega zadetka na tekmi. "Fantje so pokazali, da se ne predajo, da so vzdržljivi. Vedeli smo, da nismo prikazali dovolj v prvi tretjini. Zbrali smo se in uspeli," je še dodal. Detroit je šele četrtič v zgodovini in prvič po letu 1984 slavil po zaostanku štirih golov. V tej sezoni se lahko s tem dosežkom pohvali le še ena ekipa. Na začetku tega meseca je to uspelo Vancouver Canucksom proti Montreal Canadiensom (7:6).

Magnus Hellberg je ustavil vseh 19 strelov, potem ko je v vratih po prvi tretjini zamenjal nerazpoloženega Villeja Hussa. Casey DeSmith je na drugi strani zbral 41 obramb, največ letos, a so kljub temu Pingvini ostali brez zmage.

Na zahodu so Vegas Golden Knights še drugič zapovrstjo izgubili. Potem ko so bili preteklo noč boljši Los Angeles Kingsov z Anžetom Kopitarjem, so jih tokrat s 3:2 po izvajanju kazenskih strelov ustavili še Anaheim Ducks. V prvih dveh serijah dodatnih strelov sta bila uspešna Trevor Zegras in Troy Terry.

Vegas kljub temu ostaja na vrhu zahodne konference s 50 točkami, sledijo Dallas Starsi z 48 ter Kopitarjevi Kralji s 46 točkami.

Na preostalih tekmah je ekipa Tampa Bay Lightning slavila proti zasedbi Montreal Canadiens s 4:1, dva gola je dosegel Brayden Point. Calgary Flames pa so s 3:2 premagali Seattle Kraken, odločilni zadetek je osem minut pred koncem dosegel Jonathan Huberdeau.