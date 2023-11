Hokejisti Dallasa napolnili mrežo Minnesote

Dallas je kar pet golov dosegel ob igralcu več na ledu. Jason Robertson in Wyatt Johnston sta dosegla po dva gola in podaji, Miro Heiskanen je zbral tri asistence, vratar Jake Oettinger pa 23 obramb. Gosti so povedli že po 57 sekundah igre, ko je zadel Joe Pavelski, pri dokaj bledih gostiteljih pa so se med strelce vpisali Brandon Duhaime, Vinni Lettieri in Mats Zuccarello.