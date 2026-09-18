Hokejisti Olimpije do prve zmage v ligi ICE

Ljubljančani so takoj prevzeli pobudo, pritisk pa je obrodil sadove v osmi minuti, ko je zadel Clayton Kirichenko . Po kazni za Olimpijo je iz prve številčne premoči ob koncu devete minute zadel tudi Ferencvaros prek Jussija Tammele . Le minuto kasneje je na debiju v ljubljanskem dresu prvi zadetek dosegel Joshua Lawrence , podajalec pri prvem golu. Čeprav so Madžari v drugi tretjini zaigrali bolje, pa je bila Olimpija pred vrati spretnejša in učinkovitejša ter po pol ure podvojila vodstvo. Iz neposredne bližine je zadel Marly Quince , pred tem že dvakrat podajalec.

Na svoj račun je ob prednosti s hokejistom več prišel tudi novi kapetan Olimpije Jan Urbas. Prednost treh golov so Ljubljančani zadržali vsega 32 sekund, saj je na drugi strani luknjo v obrambi in poplesavanje ploščka v 34. minuti izkoristil Ferenc Laskawy.

Goste je v madžarski prestolnici tepla predvsem nedisciplina, domači pa so po peti dvominutni kazni Ljubljančanov v 46. minuti znižali na 3:4 prek Akuja Kestile. Nato so imeli vsega nekaj minut kasneje še eno priložnost z igralcem več, a niso zadeli, zato pa so svojo tretjo na tekmi za mirnejšo končnico izkoristili Ljubljančani. Strelec je bil TJ Brennan.