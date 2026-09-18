Hokejisti Olimpije do prve zmage v ligi ICE

Ljubljančani so takoj prevzeli pobudo, pritisk pa je obrodil sadove v osmi minuti, ko je zadel Clayton Kirichenko. Po kazni za Olimpijo je iz prve številčne premoči ob koncu devete minute zadel tudi Ferencvaros prek Jussija Tammele. Le minuto kasneje je na debiju v ljubljanskem dresu prvi zadetek dosegel Joshua Lawrence, podajalec pri prvem golu. Čeprav so Madžari v drugi tretjini zaigrali bolje, pa je bila Olimpija pred vrati spretnejša in učinkovitejša ter po pol ure podvojila vodstvo. Iz neposredne bližine je zadel Marly Quince, pred tem že dvakrat podajalec.
Na svoj račun je ob prednosti s hokejistom več prišel tudi novi kapetan Olimpije Jan Urbas. Prednost treh golov so Ljubljančani zadržali vsega 32 sekund, saj je na drugi strani luknjo v obrambi in poplesavanje ploščka v 34. minuti izkoristil Ferenc Laskawy.
Goste je v madžarski prestolnici tepla predvsem nedisciplina, domači pa so po peti dvominutni kazni Ljubljančanov v 46. minuti znižali na 3:4 prek Akuja Kestile. Nato so imeli vsega nekaj minut kasneje še eno priložnost z igralcem več, a niso zadeli, zato pa so svojo tretjo na tekmi za mirnejšo končnico izkoristili Ljubljančani. Strelec je bil TJ Brennan.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.