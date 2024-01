Hokejisti Edmontona do 16. zaporedne zmage

Domača zmaga je Edmontonu omogočila, da se je izenačil s Columbus Blue Jackets v sezoni 2016/17 za drugi najdaljši zmagoviti niz v zgodovini NHL.

Oilers lahko izenačijo rekord v NHL, ki so ga dosegli Pittsburgh Penguins v sezoni 1992/93, ko bodo 6. februarja gostovali pri aktualnem prvaku in nosilcu Stanleyjevega pokala Vegas Golden Knights.

Če bi Oilersi z zmago v Vegasu izenačili rekord NHL, bi imeli priložnost postaviti nov mejnik v Anaheimu 9. februarja.

Connor McDavid je dosegel gol in tri podaje, Leon Draisaitl pa gol in dve podaji. Ryan Nugent-Hopkins je dosegel gol in podajo, Zach Hyman pa je ob zmagi nad Nashvillom dosegel 30. gol v sezoni za Oilers.

Vratar Edmontona Stuart Skinner je z 29 obrambami vpisal svojo 12. zaporedno zmago, Oilers pa so izboljšali svoj izkupiček na 29-15 z enim porazom po podaljšku, s čimer se uvrščajo na šesto mesto v zahodni konferenci.

Oilersi še niso izgubili, odkar so 19. decembra priznali premoč proti New York Islanders s 3:1. Niz zmag se je začel dve noči kasneje v New Jerseyju z zmago s 6:3.