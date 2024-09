Hokejisti Olimpije uspešni tudi v Celovcu

V izenačeni tekmi so zmaji dvignili roke visoko v zrak neposredno po začetku drugega dela, ko je v 31. sekundi poravnal Blaž Tomašević . V istem delu se je Olimpija nato kar dvakrat ubranila z igralcem manj na ledu.

Gostitelji so bili v domači dvorani po pričakovanjih nekoliko aktivnejši, a tega niso znali spremeniti v rezultatsko prednost. Prvi na tekmi je sicer zadel Nick Patujev v 11. minuti, a je le 31 sekund pozneje poravnal Miha Beričić . Korošcem je pred prvim odmorom vodstvo spet zagotovil Matthew Fraser .

Ljubljančani so že na prvi petkovi tekmi na domačem ledu z zmago nad Beljačani dokazali, da imajo tudi v novi sezoni visoke cilje v razširjenem avstrijskem prvenstvu. Petek je potrdil še, da se igralci doma lahko nadejajo vedno pomembne bučne podpore publike. Tudi v Celovcu, Kac je v uvodnem krogu v ponovitvi lanskega finala ugnal prvake iz Salzburga, so slovenski prvaki osvojili obe točki.

Domača dvorana je spet zarjovela v 48. minuti, ko je zadel še Mathias From. A slavje je bilo kratko, saj je šest minut zatem poravnal Jan Čosić in Ljubljančanom priigral najmanj točko in podaljšek. Na koncu bi tekmo lahko odločil Jan Muršak, ki igra v Celovcu, a po dobri podaji v zadnji akciji ploščka ni spravil v ljubljansko mrežo.

Tekmo je 46 sekund pred koncem v prid Ljubljančanov odločil Kale Kerbashian. Po akciji, v kateri sta sodelovala tudi njegova kanadska rojaka Alexandre Lavoie in Arvin Atwal, je Olimpija dosegla še drugo zmago v sezoni. Že minuto prej je Kerbashian zadel tudi vratnico, drugič na tekmi.

Naslednji konec tedna bodo zmaji bruhali ogenj v domačem gnezdu. V ugodnem razporedu v Tivoli prihajata italijanska ligaša Asiago in Pustertal.