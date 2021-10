Hokejisti SŽ Olimpije z visoko zmago

Hokejisti SŽ Olimpije so v tekmi 11. kroga lige ICEHL premagali beljaški VSV s 6:0 (2:0, 3:0, 1:0).

Ljubljanski hokejisti ostajajo tudi po prvi petini sezone hit tekmovanja, v katerem so novinci. Pred današnjo tekmo so bili povsem na vrhu, po novi zmagi, že osmi v sezoni, pa so tam tudi ostali, danes je po novi odlični predstavi padel še beljaški VSV. V prvi tretjini so domači zelo hitro postavili stvari na želeno mesto. Že v prvem pravem napadu so po 39 sekundah povedli, ko je Guillaume Leclerc podal izza gola, pred njim pa je bil na pravem mestu kapetan Žiga Pance. Tudi nadaljevanje je bilo ljubljansko, gostje so se v prvem delu prve tretjine večinoma le branili, povišanja vodstva pa kljub nekaj polpriložnostim ni bilo.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Pozneje so tudi gostje nekako vzpostavili ravnotežje, a se je z nekaj obrambami izkazal Žan Us. Napade Beljaka pa so domači nato na najboljši način presekali z drugim zadetkom, ko je z nenadnim strelom vratarja Andreasa Bernharda presenetil Daniel Murphy. Nadaljevanje je bilo v drugi tretjini še boljše. Ljubljančani so še bolj stopili na plin in nebogljenih Beljačanov po več minut sploh niso spustili izpred njihovih vrat. Padali pa so tudi zadetki. Za 3:0 je poskrbel Tadej Čimžar v zadnji sekundi "power playa", a še preden so gostje zadihali, jih je dotolkel še Nik Simšič, ki je v 28. minuti praktično iz mrtvega kot z leve strani plošček spravil za hrbet vratarja.

icon-expand SŽ Olimpija-VSV FOTO: SŽ Olimpija