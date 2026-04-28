Hokejisti za konec poljskih priprav izgubili proti Kazahstanu

Slovenija je tretjo tekmo v pripravah na svetovno prvenstvo elitne skupine, ki se bo začelo 15. maja v Švici, igrala proti tekmecu, ki je v zaključnem delu priprav na drugoligaško SP, to se bo 2. maja začelo v poljskem Sosnowiecu.

Kazahstanci so bili tokrat malce boljši, imeli več strelov (27:19) ter slavili po preobratu. Slovenci so namreč povedli v 36. minuti, ko je zadel Mark Sever po podaji Maija Crnkića.

Kljub porazu je bil slovenski trenerski štab po tekmi zadovoljen. "Po Poljski je bil Kazahstan pravi tekmec za to obdobje. Imeli smo dve dobri tretjini, v drugi in tretji smo bili boljši, predvsem v slednji smo prišli na pravo raven. Na koncu smo na žalost izgubili, toda dobili smo dober vpogled v to, kje smo in kaj nam še manjka," je po tekmi za Hokejsko zvezo Slovenije povedal pomočnik selektorja Andrej Tavželj.

Po tekmi proti Kazahstanu bodo Slovenci priprave nadaljevali doma, čakata pa jih še dve testni tekmi, obe z udeležencema elitne skupine. V četrtek, 7. maja, bo slovenska reprezentanca na Bledu odigrala edino domačo tekmo proti Madžarski, dva dneva zatem se bo v Celovcu pomerila še na zadnji prijateljski tekmi s starimi znanci Avstrijci.

SP bo potekalo od 15. do 31. maja, Slovenija pa bo v Fribourgu igrala s Češko, Dansko, Italijo, Kanado, Norveško, Slovaško in Švedsko. Uvodni nastop Terglava in njegovo ekipo čaka 16. maja proti Češki.