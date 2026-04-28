Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Hokejisti za konec poljskih priprav izgubili proti Kazahstanu

Varšava, 28. 04. 2026 21.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA
Slovenci so morali premoč priznati Avstrijcem.

Slovenska hokejska reprezentanca je v Tychyju odigrala še tretjo prijateljsko tekmo. Po zmagi in porazu proti gostiteljem Poljakom so izbranci Eda Terglava izgubili še proti Kazahstanu z 1:2 (0:0, 1:1, 0:1).

Slovenski hokejisti niso imeli veliko razlogov za slavje.
FOTO: AP

Slovenija je tretjo tekmo v pripravah na svetovno prvenstvo elitne skupine, ki se bo začelo 15. maja v Švici, igrala proti tekmecu, ki je v zaključnem delu priprav na drugoligaško SP, to se bo 2. maja začelo v poljskem Sosnowiecu.

Kazahstanci so bili tokrat malce boljši, imeli več strelov (27:19) ter slavili po preobratu. Slovenci so namreč povedli v 36. minuti, ko je zadel Mark Sever po podaji Maija Crnkića.

Kljub porazu je bil slovenski trenerski štab po tekmi zadovoljen. "Po Poljski je bil Kazahstan pravi tekmec za to obdobje. Imeli smo dve dobri tretjini, v drugi in tretji smo bili boljši, predvsem v slednji smo prišli na pravo raven. Na koncu smo na žalost izgubili, toda dobili smo dober vpogled v to, kje smo in kaj nam še manjka," je po tekmi za Hokejsko zvezo Slovenije povedal pomočnik selektorja Andrej Tavželj.

Po tekmi proti Kazahstanu bodo Slovenci priprave nadaljevali doma, čakata pa jih še dve testni tekmi, obe z udeležencema elitne skupine. V četrtek, 7. maja, bo slovenska reprezentanca na Bledu odigrala edino domačo tekmo proti Madžarski, dva dneva zatem se bo v Celovcu pomerila še na zadnji prijateljski tekmi s starimi znanci Avstrijci.

SP bo potekalo od 15. do 31. maja, Slovenija pa bo v Fribourgu igrala s Češko, Dansko, Italijo, Kanado, Norveško, Slovaško in Švedsko. Uvodni nastop Terglava in njegovo ekipo čaka 16. maja proti Češki.

hokej slovenija kazahstan

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1677