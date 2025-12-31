Honda potrdila odhod Tima Gajserja

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Zdaj je jasno, da Tim Gajser po uspešnem 12-letnem obdobju pri tovarniški ekipi Honde zapušča moštvo, s katerim je osvojil pet naslovov svetovnega prvaka, od tega štiri v kraljevskem razredu MXGP. Najboljši je bil v letih 2016, 2019, 2020 in 2022, pred tem je leta 2015 slavil tudi v razredu MX2. "Po 12 nepozabnih letih je moje zgodbe pri Hondi konec. Izjemno ponosen sem, da sem ekipi pomagal znova osvojiti naslov po dolgih letih suše. In to ne le enkrat, temveč štirikrat v MXGP in enkrat v MX2," je na Instagramu zapisal Gajser. "Vedno bom hvaležen za zaupanje in podporo, ki mi jo je Honda nudila v vseh teh letih. Od prvega do zadnjega kroga s tem motorjem me je to popotovanje izoblikovalo kot dirkača in osebo. Hvala za vse," je še dodal ob fotografiji številnih uspehov. Honda je Gajserjevo obdobje označila kot "rekordno", v zapisu, posvečenemu slovenskemu asu, pa dodala, da je 29-letnik v tem času postal eden najbolj priljubljenih dirkačev z množico navijačev, ki ga spremljajo na tako rekoč vseh preizkušnjah. Svojo prvo zmago za ekipo je v razredu MX2 Gajser dosegel leta 2015 na VN Italije v Trentinu, ki zaradi številnih slovenskih navijačev velja za nekakšno domačo dirko zunaj domovine za petkratnega svetovnega prvaka.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Istega leta se je po seriji odličnih izidov veselil prvega naslova svetovnega prvaka, v 2016 pa je takoj presedlal razred višje in se tam znašel še bolje kot ob prehodu v razred MX2. Kot novinec je postal svetovni prvak, leta 2017 in 2018 pa je imel nato težave s padci in posledično s poškodbami. V polnem sijaju je zablestel leta 2019, ko je prvič po 19 mesecih znova stal na vrhu zmagovalnega odra, kasneje v letu pa drugič postal svetovni prvak razreda MXGP. Tudi sezona, ki jo je leta 2020 omejil novi koronavirus, ni ustavila Gajserja. Štajerec je prvič povezal dva naslova v kraljevskem razredu, slavil pa je z razliko več kot 100 točk pred tekmeci. Najbolj dominantna sezona je bila zanj dve leti kasneje, ko je slavil kar desetkrat in še zadnjič s Hondo postal svetovni prvak. Leto 2023 je zaznamovala huda poškodba v pripravah na novo sezono, zaradi česar je izpustil večji del prvenstva. Leta 2024 je bil nato znova pri vrhu, a je na koncu ostal malenkost prekratek v boju s Špancem Jorgejem Pradom. Tudi letošnje leto je začel sijajno, vodil v prvenstvu, nato pa si je ob padcu na VN Švice poškodoval ramo in izpustil večino prvega dela sezone ter ostal brez možnosti za naslov. V karieri je s Hondo slavil na 47 velikih nagradah v MXGP, pet zmag ima še v MX2. Skupno je v karieri prvi prečkal ciljno črto v 116 vožnjah, 125-krat pa je stal na odru za zmagovalce velikih nagrad.

Tim Gajser FOTO: AMZS