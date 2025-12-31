Naslovnica
Honda potrdila odhod Tima Gajserja

Ljubljana, 31. 12. 2025 12.53 pred 2 urama 4 min branja 10

Avtor:
STA
Tim Gajser

Slovenski motokrosist Tim Gajser v prihodnje ne bo več dirkal za Hondo, je ekipa danes potrdila na spletni strani ekipe za razred MXGP. Odhod iz ekipe je že pred časom potrdil zdaj 29-letni slovenski motokrosist, a zaradi veljavne pogodbe do konca leta tega ni smel razkriti. Odhod je danes potrdil na Instagramu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zdaj je jasno, da Tim Gajser po uspešnem 12-letnem obdobju pri tovarniški ekipi Honde zapušča moštvo, s katerim je osvojil pet naslovov svetovnega prvaka, od tega štiri v kraljevskem razredu MXGP.

Najboljši je bil v letih 2016, 2019, 2020 in 2022, pred tem je leta 2015 slavil tudi v razredu MX2.

"Po 12 nepozabnih letih je moje zgodbe pri Hondi konec. Izjemno ponosen sem, da sem ekipi pomagal znova osvojiti naslov po dolgih letih suše. In to ne le enkrat, temveč štirikrat v MXGP in enkrat v MX2," je na Instagramu zapisal Gajser.

"Vedno bom hvaležen za zaupanje in podporo, ki mi jo je Honda nudila v vseh teh letih. Od prvega do zadnjega kroga s tem motorjem me je to popotovanje izoblikovalo kot dirkača in osebo. Hvala za vse," je še dodal ob fotografiji številnih uspehov.

Honda je Gajserjevo obdobje označila kot "rekordno", v zapisu, posvečenemu slovenskemu asu, pa dodala, da je 29-letnik v tem času postal eden najbolj priljubljenih dirkačev z množico navijačev, ki ga spremljajo na tako rekoč vseh preizkušnjah.

Svojo prvo zmago za ekipo je v razredu MX2 Gajser dosegel leta 2015 na VN Italije v Trentinu, ki zaradi številnih slovenskih navijačev velja za nekakšno domačo dirko zunaj domovine za petkratnega svetovnega prvaka.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Istega leta se je po seriji odličnih izidov veselil prvega naslova svetovnega prvaka, v 2016 pa je takoj presedlal razred višje in se tam znašel še bolje kot ob prehodu v razred MX2.

Kot novinec je postal svetovni prvak, leta 2017 in 2018 pa je imel nato težave s padci in posledično s poškodbami. V polnem sijaju je zablestel leta 2019, ko je prvič po 19 mesecih znova stal na vrhu zmagovalnega odra, kasneje v letu pa drugič postal svetovni prvak razreda MXGP.

Tudi sezona, ki jo je leta 2020 omejil novi koronavirus, ni ustavila Gajserja. Štajerec je prvič povezal dva naslova v kraljevskem razredu, slavil pa je z razliko več kot 100 točk pred tekmeci.

Najbolj dominantna sezona je bila zanj dve leti kasneje, ko je slavil kar desetkrat in še zadnjič s Hondo postal svetovni prvak. Leto 2023 je zaznamovala huda poškodba v pripravah na novo sezono, zaradi česar je izpustil večji del prvenstva.

Leta 2024 je bil nato znova pri vrhu, a je na koncu ostal malenkost prekratek v boju s Špancem Jorgejem Pradom. Tudi letošnje leto je začel sijajno, vodil v prvenstvu, nato pa si je ob padcu na VN Švice poškodoval ramo in izpustil večino prvega dela sezone ter ostal brez možnosti za naslov.

V karieri je s Hondo slavil na 47 velikih nagradah v MXGP, pet zmag ima še v MX2. Skupno je v karieri prvi prečkal ciljno črto v 116 vožnjah, 125-krat pa je stal na odru za zmagovalce velikih nagrad.

Tim Gajser
Tim Gajser
FOTO: AMZS

Honda se je slovenskemu asu poklonila z daljšim posnetkom največjih zmag, dosežkov in prehitevanj v 12-letnem sodelovanju.

V imenu japonskega koncerna pa je o Gajserju spregovoril tudi šef ekipe v MXGP Marcus Pereira de Freitas.

"Velika čast in privilegij sta bila delati s Timom v vseh teh letih ter ga videti, kako je kot človek in dirkač odraščal pred našimi očmi. Šel je skozi številne zahtevne preizkušnje, a se vselej vrnil še močnejši in bolje pripravljen. To je bil njegov zaščitni znak v času s Hondo," je dejal šef ekipe v MXGP.

"K nam je prišel kot nadarjen fant z veliko potenciala, o njegovem karakterju pa največ pove podatek, da nas bo zapustil kot petkratni svetovni prvak. Z vsemi je bil v dobrih odnosih in lahko govorim v imenu vseh, da nam je žal, da nas zapušča. Ampak to je motokros, takšne stvari se dogajajo, zato mu želimo le vse najboljše v prihodnosti," je še dodal Pereira de Freitas.

Javna skrivnost je, da bo Gajser v 2026 dirkal na Yamahinem motorju, ki ga je v zadnjem času že testiral, novice o sklenitvi sodelovanja pa za zdaj nista sporočila ne dirkač ne japonski koncern.

Po govoricah sodeč naj bi mesto pri Hondi zasedel dolgoletni Gajserjev tekmec, Nizozemec Jeffrey Herlings.

honda tim gajser mxgp yamaha

Ekstremisti premikali meje, predvsem kar se tiče višine in hitrosti

KOMENTARJI10

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Komentator aligator
31. 12. 2025 15.12
In to so tekme,ki bi jih morali spremljati na nacionalki.Gledamo pa turiste smučarje in tekače.
Odgovori
0 0
MasteRbee
31. 12. 2025 15.05
Z nekaj sreče je osvojil 5 naslovov. Vsaj dva pa po smoli zapravil.
Odgovori
-2
0 2
smučar.si
31. 12. 2025 14.48
Po mojem je to napaka,Gajser je mislim svoje najboljše čase in rezultate dal skozi,prestar še ni 30 let ampak so fantje pri 19,20 letih zelo hitri in še nekaj jih pride iz mx2 ,pa še ni pravi po poškodbi in še zamenjal ekipo po 12 letih,rabil bo veliko časa ampak vseeno mislim,da je svoje že dosegel
Odgovori
+3
3 0
Kaimlplut
31. 12. 2025 14.07
konec je z njim...........naj se zahvali Ženi
Odgovori
+5
6 1
Spectator936
31. 12. 2025 14.20
On si je za svoje življenje priskrbel dovolj. Materialno in ugled. Če bodo še naprej dobri rezultati, je pa to samo še velik plus
Odgovori
+6
7 1
vrtnar _
31. 12. 2025 14.00
Sedaj bo pa tekmoval na Tomos-u🫢
Odgovori
+0
3 3
ssecnik
31. 12. 2025 13.19
5x svetovni prvak ,pa niti blizu športnika leta?Samo v Sloveniji!
Odgovori
+15
16 1
losser
31. 12. 2025 15.03
Moraš biti smucarski skakalec ker to je najbolj pomemben šport na svetu. Čisto csi na svetu ga trenirajo. Bolj kot nogomet.
Odgovori
+1
1 0
poper00
31. 12. 2025 15.04
Koga pa naj bi zamenjal.To leto Pogačarja ali pa Domna?Prej prav tako Atlete,ki je vsak v svoji panogi svetovni prvak.Teško je primerjati športe ampak ,ko so rezultati pri nekomu takšni,da v tem športu še v zgodovini ni boljšega je sramotno do spoštovanju do drugih športnikov napisati samo v Sloveniji.
Odgovori
0 0
Ici
31. 12. 2025 15.04
Ta konflikt med Gajserjem in slovenskimi športnimi novinarji, ki glasujejo za Športnika leta Slovenije izhaja iz Gajserjevega nastopaškega in nadutega obnašanja. To je konflikt na osebni ravni.
Odgovori
0 0
bibaleze
