Horvat: Hrvaška je vrhunska reprezentanca, mi pa smo ji blizu

Ob koncu tekme v Brežicah pravičen remi. V slovenski vrsti pa velja izpostaviti vnovič razigranega novinca debitanta Maxa Vesela, ki se je tako kot v Zagrebu izkazal in upravičil selektorjev vpoklic. Tokrat ni igral Denis Totošković, ki je dobil udarec v ramo. Že od prej sta poškodovana Igor Osredkar in Žiga Čeh. "Za nami je težka tekma, Hrvaška pa kvalitetna reprezentanca. To je bil pravi test za prihajajoče evropsko prvenstvo. V torek smo odigrali slabo. Zato tudi tak rezultat. Danes smo pokazali srce in z malce več sreče bi lahko celo dobili tekmo. Na sredini tekmi smo bili precej agresivnejši na njihovo zadnjo linijo, niso imeli več tistih lahkih žog, bila pa je boljša tudi naša realizacija," je po tekmi za uradno spletno stran NZS povedal Matej Fideršek, ki je zadel za 1:1. "Najprej moram pohvaliti obe ekipi, sploh pa Slovenijo, ki je odigrala tako, kot se igra za našo državo. Ponosen sem. Hrvaška je vrhunska reprezentanca, mi pa smo ji bili blizu. Pokazali smo borben in ekipni duh, kar Slovenijo krasi v vseh športih, to pa cenijo navijači. Premoremo pa še nekaj rezerv: precej igralcev imamo poškodovanih. So pa nase opozorili nekateri, ki so pokazali, da so si zaslužili, da so tu in jih bomo v prihodnje še videli," pa je za spletno stran NZS sklenil selektor Tomislav Horvat.

Pripravljalni tekmi:

Brežice: Slovenija – Hrvaška 3:3 (2:2)

0:1 Postružin (2.), 1:1 Fideršek (4.), 2:1 Turk (12.), 2:2 Kanjuh (19.), 3:2 Vrhovec (33./6m), 3:3 Đuras (36.)

Zagreb: Hrvaška – Slovenija 4:0 (2:0)

1:0 Jelovčić (2.), 2:0 Sekulić (8.), 3:0 Suton (34.), 4:0 Turk (39./AG)