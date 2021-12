Horvat že razmišlja o EP: Le da bomo zdravi, v ekipo zaupam

"Na zadnjih dveh tekmah je dobil priložnost Nejc Berzelak, da pokaže, da ima Slovenija z njim v igri dodatno kvaliteto," je še povedal selektor. "V tem hipu je najbolj pomembno, da smo zdravi, ko se evropsko prvenstvo začne. Ostalih skrbi nimam, zaupam v to ekipo," je jasen Horvat, ki ima zavoljo zdravja še nekaj skrbi. Gašper Vrhovec je na treningu po udarcu začutil bolečino v mišici, takisto na treningu jo je pri udarcu skupil Max Vesel. Selektor tudi ni želel tvegati s Klemnom Duščakom, ki je čutil bolečine v gležnju. "Vem, kaj lahko Klemen da, ni ga treba preverjati, zato nismo tvegali, da se ne razboli," pragmatično nadaljuje selektor. Nad bolečino v tetivi je tožil tudi Nejc Hozjan, naporen ritem tekem v Italiji in na pripravah pa je pustil posledice tudi na igri Mateja Fiderška in Denisa Totoškoviča. "Žigi in Igorju se pozna, da nista v tekmovalnem ritmu, a se vanj vračata, proti Poljski sta že odigrala tako, kot je treba," je selektor vesel vrnitve Igorja Osredkarja in Žige Čeha. Reprezentanca se bo zbrala v prvih dneh januarja in nadaljevala z delom.



Prvenstvo stare celine bo potekalo med 19. januarjem in 6. februarjem. Slovenija je bila izžrebana v skupino B. Varovanci selektorja Tomislava Horvata se bodo v skupinskem delu merili s Kazahstanom, Italijo in Finsko. Slovenija bo svoji uvodni tekmi predtekmovanja igrala v Groningenu, kjer se bo najprej 20. januarja pomerila s Kazahstanom, potem pa še 24. januarja z Italijo. Za konec predtekmovanja bo v Amsterdamu 28. januarja Slovenija igrala s Finsko.



Sedmič na EP

Slovenija bo na evropskem prvenstvu članov igrala sedmič, doslej se je med evropsko elito merila v letih 2003, 2010, 2012, 2014, 2016 in 2018. Pred tremi leti je Nogometna zveza Slovenije vzorno gostila evropsko prvenstvo v športni dvorani Stožice, kjer so evropski prvaki postali Portugalci. Doslej sta reprezentanco na EP vodila dva selektorja: Darko Križman (2003.) in Andrej Dobovičnik (2010., 2012., 2014., 2016., 2018.), Tomislav Horvat pa se bo v tej vlogi predstavil premierno.