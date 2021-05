Horvatova in Rudolf bosta odličje s SP prejela po pošti

"Že prej sem gledal SP v štafetah in mi je bila to motivacija in cilj, da tudi sam nastopim. Vedel sem, da lahko v štafeti, v kateri sva tekla na Poljskem, tekmovalci v tekih na 800 m dobro nastopijo ter da lahko z Anito osvojiva medaljo. To nama je tudi uspelo in sem vesel, dobra popotnica za olimpijsko sezono," je povedal pobudnik nastopa Rudolf.

Maja ga čakajo še treningi. "Ni veliko tekem v tem mesecu, norma za OI je zelo visoka, preseči bom moral svoj državni rekord. Načrtujem pa, da bom prišel po točkah na svetovni lestvici na OI, sedaj sem še na želenih mestih. Prvo naslednjo tekmo bom imel 2. junija na Švedskem, potem pa bom nastopil na DP, takoj nato pa v Turkuju na Finskem," je dodal Rudolf.

"Po tem, ko je marca letos v Torunu, prav tako na Poljskem, Tina Šutejosvojila srebro na dvoranskem EP, smo osvojili še eno medaljo na veliki članski tekmi. Zelo podpiram razvoj atletike tudi v teh novih disciplinah. Že lani smo se na AZS odločili, da podpremo štafete od 4 x 100 m naprej. Rezultata, ki sta ga dosegla Horvatova in Rudolf, ne gre podcenjevati, saj so vsi imeli možnost, tekla pa sta tudi zelo hitro," je pojasnil predsednik AZS Roman Dobnikar. Dodal je, da štafete vidi kot dobro pripravo in širitev nabora vrhunskih atletinj in atletov, tako zaradi skupnih priprav kot večjega medsebojnega sodelovanja trenerjev.