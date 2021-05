Horvatova in Rudolf bronasta na SP štafet na Poljskem

Nastopilo je šest štafet, Slovenca pa sta že pred nastopom veljala za favorita za medalje, takoj za Poljsko in Kenijo, slednji sta se Anita HorvatinŽan Rudolfpovsem približala. Četrta je bila Belorusija (3:48,06) peta Portugalska (3:51,69), šesta pa Slovaška (3:54,01). Prva je tekla Horvatova, ki je drugič predala Rudolfu na drugem mestu, 16 stotink je na koncu ločilo Slovenca od srebra. "Cilj sva izpolnila in sva zadovoljna. S Kenijcem, svetovnim podprvakom, sem tekel skupaj, pol koraka je bil za mano pred zadnjo predajo. Prvih 150 m te zadnje predaje sem tekel malo rezervirano, bil je drugi krog in vmes malo časa za oddih in nisem vedel, če bom zdržal tak ritem. A sem ga, tudi slovitemu tekmecu se nisem dal. Z Anito sva pokazala, da sva v dobri formi. Najbolj me je bilo strah, ker tudi na treningih ne delamo nič takega, po 400 m je bilo manj kot minuta premora. Pričakoval sem več težav, sem sicer utrujen, ampak ni bilo tako hudo, kot sem mislil," je dejal Rudolf. "Prvi krog sem šla rezervirano, da mi ne bi pobralo preveč moči pred drugim krogom. V tem nisem imela kaj izgubiti, šla sem na vso moč in sem se približala vodilnima štafetama Poljske in Kenije, slednjo sem tudi prehitela. Ves čas sem jo lovila in na koncu predala kot druga. Mislila sem, da bom v prvi predaji veliko bolj izmučena, a sem bila le zadihana. Zato sem imela za drugi krog več moči kot sem pričakovala. Bilo je noro, ko sem vedela, da je Rudolf prešel ciljno črto in prav izbruhnilo je veselje iz mene. Noro. Je pa res, da sem ves čas zadnjega kroga tudi pričakovala medaljo, saj so bile druge tri štafete že zelo oddaljene," je dodala Horvatova.