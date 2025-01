Horvatova tik pod vrhom na močnem mitingu v Beogradu

"Kaotična tekma je bila tokrat. Tekla sem po zunanji stezi in sem si malo podaljšala tek. V zadnjem krogu sem malo zaostala, a tega med samo tekmo nisem čutila. Tu sem tudi izgubila zmago. A to je bila prva tekma na 800 m letos, rabila sem občutek, da lahko tudi v dobri konkurenci predem v vrh. To je bila zame zato dobra tekma," je povedala Horvat.

"Imela sem sicer namen, da bi bila bolj v ospredju, a sem dobila drugo progo in še to na njenem zunanjem delu na startu. Zato sem se težko prebila v ospredje na začetku. Potem sem šla v tretjem krogu, ko je šla na čelo Italijanka, tudi sama za njo. Mogoče mi je manjkal kakšen meter, da bi zmagala. Pravzaprav bi morala hitreje začeti sprintati," je dodala Horvat.