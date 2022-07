Horvatova v finalu sedma, zlato Američanki

Horvatova je bila po prvem krogu finala peta, potem pa kmalu ni več mogla kosati s tekmicami, ki so izjemno pospešile za najhitrejši tek leta na dva stadionska kroga. "Po prvem krogu sem si hotela izboriti čim boljši položaj. Potem pa smo se zapletle, v tem boju sem dobila tudi rane na nogi. Zelo hitro se je potem odvijalo se skupaj. Bilo je tedaj kar kaotično in še težje zame," je dodala Horvatova.

"Izjemno prvenstvo je za mano, iz teka v tek sem stopnjevala svojo formo in tudi presenečenja. Zelo sem vesela. Pred SP bi bila zadovoljna s polfinalom, tako da sem nastopila zelo zelo nad pričakovanji. Dvakrat sem tudi prvič doslej tekla pod dvema minutama in bila sedma v finalu, kjer sem bila tudi prvič na velikem tekmovanju," je bila po nastopu zadovoljna Anita Horvat .

"Imela sem v nogah še tekmi na 800 m iz prejšnjih dni in sem bila že zelo utrujena. Poleg tega pa je bil kvalifikacijski nastop zaradi padca Avstralke zame zelo stresen, tudi v polfinalu ni bilo lahko, morala sem se boriti na vso moč, da sem prišla v zaključni boj SP. Komaj čakam na malo počitka," je povedala slovenska rekorderka, ki pa veliko prostega časa ne bo imela.

Keely Hodgkinson je bila poleg Horvatove v finalu edina Evropejka, kar je lep obet pred evropskim prvenstvom prihodnji mesec v Münchnu. "Potrudila se bom in skušala pokazati, kaj znam in zmorem. Polfinale zagotovo ne bo dovolj," je o EP kratko dejala Horvatova. Stavnice pred SP ji niso bile naklonjene, imela je namreč šele 25. izid sezone med 48 prijavljenimi na 800 m z osebnim rekordom 2:00,31.

V kvalifikacijah je imela veliko težav zaradi padca Avstralke Catriona Bisset v začetku ciljne ravnine in se je s pravo pirueto rešila padca in nato nadaljevala tek do končno drugega mesta in se je neposredno uvrstila v nadaljevanje. Skupno je dosegla 18. izid kvalifikacij (2:01,48) in po tekmi napovedala, da bo v polfinalu skušala prvič v karieri teči pod dvema minutama.

V polfinalu je nato zasedla tretje mesto v zadnji skupini in se je s skupno šestim časom 1:59,60 uvrstila v finale. Po tem teku je napovedala, da se bo tudi tretjič na prvenstvu na dva stadionska potrudila ter dala vse od sebe za čim boljši končni izkupiček.

"Tekla sem pod dvema minutama, dosegla izid, ki me pelje v finale. Presrečna sem. Za to sem delal vse življenje in končno pokazala, kar znam in česa sem sposobna. To je moj največji uspeh kariere, finale SP, to se mi še ni zgodilo," je bila po polfinalu presrečna Horvatova.