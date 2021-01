Hrvati po poti Slovencev, visok poraz proti Dancem in slovo od SP

Španski in madžarski rokometaši so si pred medsebojnim obračunom zagotovili četrtfinale, v tekmi za prvo mesto v skupini 1 pa so smetano pobrali igralci s Pirenejskega polotoka, ki so zanesljivo slavili s 36:28 (21:14). Pri lanskih evropskih prvakih iz evropskega prvenstva na Švedskem in Norveškem ter v Avstriji sta bila strelsko najbolj razpoložena Ferran Sala z osmimi in Aleix Abellos sedmimi goli, pri Madžarih pa staZsolt Balogh in Matyas Gyoridosegla po pet zadetkov. Pred tem so Brazilci brez težav opravili z Urugvajci in zmagali s 37:17 (18:7), v zadnji tekmi skupine 1 pa so se Poljaki in Nemci razšli z neodločenim izidom (12:11).

Po nedeljskem neodločenem izidu z Egipčani so brez četrtfinala ostali tudi slovenski rokometaši, ki so v skupini 4 osvojili tretje mesto. Poleg izbrancev švedskega strokovnjaka Ljubomirja Vranješaso iz te skupine izpadli še rokometaši iz Rusije, Belorusije in Severne Makedonije, iz skupine 3 pa igralci iz Portugalske, Švice, Islandije in Alžirije.

Izidi, 5. krog:

Skupina 1

Danska - Hrvaška38:26 (17:15)

Bahrajn -Japonska 25:29 (12:19)

Argentina - Katar 25:26 (13:12)

Brazilija - Urugvaj37:17 (18:7)

Španija - Madžarska36:28(21:14)

Poljska - Nemčija23:23 (12:11)