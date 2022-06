Hrabra trenerka o drami v bazenu: To se pogosto dogaja v našem športu

Trenerka v umetnostnem plavanju Andrea Fuentes se je v izčrpnem pogovoru za Olympics.com spomnila dramatičnih trenutkov ob in v bazenu, ko je njena varovanka med nastopom na SP v Budimpešti omedlela, potonila na dno bazena, a jo je od tam rešila prav pogumna trenerka. "To sploh ni redkost v našem športu. Na treningih se takšne stvari kar pogosto dogajajo, a iz tega ne delamo zgodb," je med drugim dejala Fuentesova.

icon-expand Predvsem hiter odziv prisebne trenerke Andree Fuentes je preprečil hujše posledice za umetnostno plavalko Anito Alvarez. FOTO: AP

Spomnimo, tekmovanje v umetnostnem plavanju na svetovnem prvenstvu v Budimpešti je zaznamovala prava drama. Ameriška plavalka Anita Alvarez je namreč med nastopom v bazenu omedlela, a jo je od tam rešila prisebna trenerka Andrea Fuentes. "To bi sicer morali storiti reševalci. A na naša opozorila se niso odzvali, najbrž nas niso razumeli in niso dojeli, kaj se dogaja. Ko sem se potopila do nje, sem uvidela, da ne diha," je sprva za Olimpics.com dejala Andrea Fuentes in nadaljevala: "Potegnila sem jo na površje, nato je vendarle prišla pomoč, da smo jo odnesli v medicinski center. Na srečo se je izkazalo, da je imela vodo le v pljučih in smo jo lahko rešili. Ko je začela dihati, je bilo vse v redu. Omedlela je zaradi napora, zdaj pa se že dobro počuti," se spominja dramatičnih trenutkov v Budimpešti Španka. Petindvajsetletni Alvarezovi, ki tekmuje na svojem tretjem svetovnem prvenstvu, se je isto zgodilo že na lanskih kvalifikacijah v Barceloni.

"Hitro prepoznam, če gre kaj narobe. S temi puncami dnevno preživim tudi po osem ur in več. Sem skorajda njihova mama. Več časa preživim z njimi kot s svojimi otroki," je priznala Španka in za Olympics.com še dodala, da je nekaj trenutkov pred dramo v bazenu zaslutila, da gre nekaj narobe. "Čutim jih, tudi ko so v bazenu, smo povezane. Pred tistim delom vaje je za trenutke njena noga naredila čuden gib, vedela sem, da je nekaj narobe. Na žalost je bilo temu tako. A kot pravim, na srečo se je vse skupaj srečno končalo." Sledili so dramatični trenutki, ki jih je na srečo dovolj hitro prepoznala prisebna španska trenerka. "V trenutku, ko so šle druge punce gor po zrak, se je njeno telo začelo potapljati. Takoj sem se odzvala, saj sem se zavedala, da vsaka sekunda šteje." Na srečo nesrečne plavalke je Andrea Fuentes bogata z znanjem reševanja iz vode, med drugim ima tudi vsa potrebna potrdila, da je strokovno usposobljena prav za takšna reševanja.

"Takoj sem tipala srčni utrip. Začutila sem ga, sledilo je olajšanje, saj sem vedela, da bo vse v redu." Takšne stvari se v umetnostnem plavanju, kot trdi Andrea Fuentes, dogajajo dokaj pogosto. "Ni prvič. Na žalost tudi ne zadnjič. S takšnim športom se ukvarjamo. In tega se zavedamo. Potrebno je priznati, da se to na treningih večkrat zgodi. Ko zadržuješ zrak, se lahko zgodi tudi to, da padeš v nezavest. Važno je le, da hitro prepoznamo situacijo in se še hitreje odzovemo." Andrea Fuentes, ki je v karieri osvojila štiri olimpijske medalje, je svojo varovanko, 25-letno Anito Alvarez, opisala kot zelo trmoglavo, ambiciozno tekmovalko, ki na vsakem treningu in tekmi daje vse, kar ima. "Je celo preveč trmasta. Takoj ko se je naslednje jutro zbudila, me je ogovorila in mi dejala, da želi nastopiti v petkovih kvalifikacijah. Takšna pač je." Andrea Fuentes je ob koncu pogovora za Olympics.com potrdila, da športnica po pogovoru z zdravniškim osebjem in tudi preostalim delom ameriške ekipe na tekmi ne bo nastopila.

