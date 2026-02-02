Naslovnica
Hram slovenskega športa bo prvič gostil zaključek rokometnega pokala

Ljubljana, 02. 02. 2026 15.10

Avtor:
M.J.
Cedevita Olimpija - Crvena Zvezda

Zaključni turnir rokometnega Pokala Slovenije za moške bo letos gostila dvorana Tivoli v Ljubljani. Dvoboji za pokalno lovoriko bodo na sporedu 17. in 18. aprila.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za naslov v 34. sezoni Pokala Slovenije se bodo pomerile ekipe Celje Pivovarna Laško, Trimo Trebnje, Slovenj Gradec in LL Grosist Slovan. Do roka sta se na razpis za organizacijo turnirja prijavila dva kluba - Trimo Trebnje in LL Grosist Slovan. Oba sta izjemno uspešno zaključni turnir organizirala že v zadnjih dveh sezonah.

Odločitev o izboru organizatorja je bila izjemno tesna. Oba kandidata sta izpolnila vse minimalne pogoje razpisa, končna ocena pa je temeljila na več kriterijih, med drugim na zmožnostih dvorane, marketinških možnostih, višini nagradnega sklada ter organizaciji spremljevalnega programa. Več točk je na koncu zbral LL Grosist Slovan.

RD LL Grosist Slovan brani pokalno lovoriko.
RD LL Grosist Slovan brani pokalno lovoriko.
FOTO: RD LL Grosist Slovan

Potem ko je četverica najboljših ekip lani v Ljubljani gostovala na Kodeljevem, bo letošnje prizorišče Šiška. Dvorana Tivoli je v preteklosti dvakrat gostila ženske zaključne pokalne dvoboje (sezoni 1993/94 in 2008/09), medtem ko se bo moška smetana v njej potegovala prvič v zgodovini.

Najuspešnejše moštvo v zgodovini Pokala Slovenije je Celje Pivovarna Laško, ki je osvojilo 22 naslovov. S po tremi lovorikami sledita Gorenje Velenje in Cimos Koper, po en pokalni naslov pa so osvojili še Gold Club Hrpelje, Prule 67, Trimo Trebnje in LL Grosist Slovan. Slednja sta svoja prva naslova slavila v zadnjih dveh sezonah, oba pred domačimi navijači.

