Hram slovenskega športa bo prvič gostil zaključek rokometnega pokala

Za naslov v 34. sezoni Pokala Slovenije se bodo pomerile ekipe Celje Pivovarna Laško, Trimo Trebnje, Slovenj Gradec in LL Grosist Slovan. Do roka sta se na razpis za organizacijo turnirja prijavila dva kluba - Trimo Trebnje in LL Grosist Slovan. Oba sta izjemno uspešno zaključni turnir organizirala že v zadnjih dveh sezonah.

Odločitev o izboru organizatorja je bila izjemno tesna. Oba kandidata sta izpolnila vse minimalne pogoje razpisa, končna ocena pa je temeljila na več kriterijih, med drugim na zmožnostih dvorane, marketinških možnostih, višini nagradnega sklada ter organizaciji spremljevalnega programa. Več točk je na koncu zbral LL Grosist Slovan.

RD LL Grosist Slovan brani pokalno lovoriko. FOTO: RD LL Grosist Slovan

Potem ko je četverica najboljših ekip lani v Ljubljani gostovala na Kodeljevem, bo letošnje prizorišče Šiška. Dvorana Tivoli je v preteklosti dvakrat gostila ženske zaključne pokalne dvoboje (sezoni 1993/94 in 2008/09), medtem ko se bo moška smetana v njej potegovala prvič v zgodovini.