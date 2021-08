Hrastnikova bo napadala zmago na svetovnem pokalu v Mariboru

Slovensko javnost je 27-letnica iz Lepe Njive že v nedeljo v spustu na EP na Pohorju navdušila z drugim naslovom evropske prvakinje. Pred to nedeljo se je naziva najboljše na stari celini veselila še leta 2018 v portugalski Lousi, v letih 2016 in 2019 pa je bila podprvakinja.

To je bila sicer že osma kolajna slovenskih tekmovalcev in tekmovalk v vseh starostnih kategorijah na evropskih prvenstvih v spustu, od tega šesta med člani in članicami. Od tega se je Monika Hrastnik podpisala pod štiri kolajne, preostali uvrstitvi na oder za zmagovalce pa imata Miran Vauh leta 2013, ko je bil tretji, in Jure Žabjek, ki je evropski prvak postal leta 2015.

V Bike parku na Pohorju, kjer bo potekala tretja tekma za svetovni pokal v letošnji covidno zelo zahtevni sezoni, je tako Hrastnikova dobila prave občutke. Že pred tem pa je bila v vrhu na prejšnjih preizkušnjah za svetovni pokal v tem letu, ko je bila v francoskem Les Getsu peta, v avstrijskem Leogangu, kjer je lani dosegla uspeh kariere z bronasto kolajno na SP, pa je bila tretja.