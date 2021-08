Hrastnikova v Mariboru do četrtega mesta

Kljub prevzemu vodstva so evropsko prvakinjo minulega konca tedna v Mariboru do konca prehitele tri od preostalih štirih tekmic, tako da je Monika Hrastnik zasedla končno četrto mesto. To je bil najboljši izid slovenske predstavnice na domačih tekmah v Mariboru. Pred tem je bila v svetovnem pokalu peta lani na prvi od dveh tekem ter leta 2019. Hrastnikova je za zmagovalko Myriam Nicole zaostala 4,493 sekunde. Francozinja je bila za 1,322 sekunde hitrejša od druge Italijanke Eleonore Farina, svetovno prvakinjo, Švicarko Camille Balanche pa je prehitela za 3,194 sekunde. Med prijavljenimi tekmovalkami je bila od Slovenk tudi Špela Horvat, ki pa se je že v soboto pred kvalifikacijami poškodovala na treningu in tako izpustila domačo preizkušnjo. "Že prva vožnja za trening je bila drugačna kot včeraj, še več se je naredilo lukenj, bolj spolzko je bilo, tudi več prahu. Težko držiš krmilo in linijo, zato sem zadovoljna, da sem konec tedna končala brez padca," je dejala 27-letna Slovenka "Bila je res težka dirka, na koncu ti že skorajda zmanjka moči, ampak veš, da moraš stisniti. Punce so zelo hitre, časi so zelo skupaj," je še tekmice ocenila najboljša Slovenka v spustu.

V prvem delu sporeda so organizatorji izvedli tekmovanje mladincev in mladink. Pri dekletih je bila najhitrejša Britanka Phoebe Gale, pri fantih pa Kanadčan Jackson Goldstone. Slovenskih predstavnikov ni bilo na startu.