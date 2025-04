Hribar četrti, Belak pa sedma v Osijeku

Teja Belak, ki je na uvodnih dveh tekmah sezone v Cottbusu in Bakuju osvojila prvo in drugo mesto, v Antalyi pa je dvakrat padla in ostala brez finala, je tokrat v finalne boje prišla s četrtim mestom iz kvalifikacij ter oceno 13,335. Danes bi ji ta zadostovala za peto mesto, a se ji prvi skok ni posrečil in je padla, z boljšim drugim pa dobila povprečje 12,766 točke.