Hrvaška dilema, ki to ni: poraz z Nemčijo zagotavlja kvalifikacije za OI

"Zveni paradoksalno, toda na zadnji tekmi proti gostiteljem Nemcem bi nam poraz prišel še kako prav. Ta nas namreč zagotovo pelje v dodatne kvalifikacije ze OI. Torej, Švedska, Danska in Francija so že nekaj časa polfinalistke letošnjega Eura in v primeru naše zmage bi Nemčija ostala brez želenega polfinala, kar bi posledično pomenilo, da bi naša reprezentanca lahko ostala brez marčevskih kvalifikacij. Obenem pa stiskamo pesti tudi za izbrano vrsto Egipta, ki se v teh dneh v Kairu bojuje za končno zmago v afriških kvalifikacijah in potrditev olimpijske vozovnice. S tem bi nam Egipčani odprli dodatno pot za kvalifikacije. Skratka, možnosti sta dve, dilema pa več kot očitna: ostati moralno neoporečen do konca prvenstva in igrati za pirovo zmago proti "nabriti" Nemčiji ter tako samega sebe pahniti v sila nezavidljiv položaj ali pa preprosto izgubiti proti domačinu in si tako po krajši poti priigrati tako želene kvalifikacije," so med drugim zapisali v zagrebških Sportskih novostih.

Glede na to, da sta si Danska kot aktualna svetovna prvakinja in Francija kot gostiteljica letošnjih olimpijskih iger že zagotovili nastop na turnirju pod petimi krogi in da si bo naslednja najbolje uvrščena reprezentanca z EP-ja, to bo bodisi Nemčija, če nocoj potrdi polfinale proti Hrvaški, ali Švedska, prav tako priborila neposredno uvrstitev na igre, se bodo omenjene tri najboljše zasedbe avtomatično umaknile iz kvalifikacijskih skupin in s tem sprostile nekaj mest, kjer pa bo kot prva v čakalni vrsti bržkone vskočila reprezentanca naših južnih sosedov.