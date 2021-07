Hrvaška dvojca najboljša v Wimbledonu

Hrvaška teniška igralca Nikola Mektić in Mate Pavić sta v finalu moških dvojic na tretjem teniškem turnirju sezone za grand slam v Wimbledonu, kjer sta bil prva nosilca, premagala špansko-argentinsko navezo Marcela Granollersa in Horacia Zeballosa. Po dveh urah in 41 minutah je bilo 6:4, 7:6 (5), 2:6 in 7:5.

Hrvata Nikola Mektić in Mate Pavić sta se uvrstila v prvi finale, potem ko sta združila moči. Mektić je doslej enkrat igral v finalu moških dvojic (OP ZDA 2020), osvojil pa je turnir v mešanih dvojicah na OP Avstralije 2020. Pavić je nekoliko uspešnejši: dvakrat je slavil v moški konkurenci na OP Avstralije 2018 in lani na OP ZDA. Dobil je tudi OP Avstralije (2018) in OP ZDA (2016) v mešanih dvojicah. Marcel Granollers doslej še ni osvojil turnirja v konkurenci moških dvojic, štirikrat je igral v finalu, enkrat tudi skupaj z Horaciem Zeballosom na OP ZDA 2019, za katerega je bil to drugi finale na grand slamih. Izid, Wimbledon (40,74 milijona funtov):

– moške dvojice, finale:

Nikola Mektić / Mate Pavić (Hrv/1) – Marcel Granollers / Horacio Zeballos (Arg/Špa/4) 6:4, 7:6 (5), 2:6, 7:5.