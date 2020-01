Hrvaška premagala Srbijo, remi Madžarske in Danske

Na evropskem prvenstvu v rokometu so bili v skupini A in C na sporedu dvoboji tretjega kroga prvega dela prvenstva. Med bolj zanimivimi tekmami je bil dvoboj Srbije in Hrvaške, zmago so slavli slednji (24:21), najbolj izenačen pa je bil dvoboj Danske in Madžarske, ki se je končala z remijem (24:24), čeprav so večji del vodili Madžari.

Napredovanje iz skupine A sta si tako zagotovili reprezentanci Hrvaške in Belorusije, iz skupine C pa Španije in Nemčije. V skupini E, kjer je potekal drugi krog, si je napredovanje že zagotovila Islandija. Belorusija je v zadnjem krogu v Gradcu s 36:27 nadigrata Črno goro in se bo v drugi del tekmovanja podala brez točk kot druga ekipa skupine A. Prvo mesto je osvojila Hrvaška, ki ostaja neporažena. Tokrat je s 24:21 premagala Srbijo, ki odhaja domov s tremi porazi. V norveškem Trondheimu je Nemčija prvi polčas proti Latviji dobila prepričljivo s 16:11, na koncu pa zmagala le z golom razlike z 28:27. Z zmago si je zagotovila napredovanje kot druga ekipa skupine C. Latvija domov odhaja brez zmage, Nizozemska pa z eno. V zadnjem krogu jo je namreč premagala prva ekipe skupine Španija s 36:25. Španija bo tako kot Hrvaška v drugi del tekmovanja nesla dve točki. V skupini E v Malmöju so reprezentance igrale svoje druge tekme na prvenstvu. Islandija, ki je s 34:23 premagala Rusijo, je še drugič zmagala in si tako že zagotovila napredovanje. V zadnjem krogu bo za prvo mesto igrala z Madžarsko, ki je večji del tekme vodila, a na koncu s 24:24 remizirala z Dansko in ima na drugem mestu tri točke. Danska, ki je tretja s točko, bo v zadnjem krogu igrala z Rusijo, ki nima več možnosti za napredovanje. Izidi: Skupina A (Gradec):

Črna gora - Belorusija 27:36 (11:17)

Srbija - Hrvaška 21:24 (10:8) Skupina C (Trondheim):

Latvija - Nemčija 27:28 (11:16)

Nizozemska - Španija 25:36 (13:17) Skupina E (Malmö):

Islandija - Rusija 34:23 (18:11)

Danska - Madžarska 24:24 (11:13)