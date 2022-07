Hrvaške prvakinje prvi test za Krimovke

Krimovke bodo v novi sezoni že 28. nastopile v Ligi prvakinj, ki so jo pod vodstvom Toneta Tislja osvojile v letih 2001 in 2003. Njihove tekmice v skupinskem delu so danski Odense, norveški Vipers Kristiansand, nemški Bietigheim, francoski Brest, madžarski Ferencvaros, češki Banik Most in romunska Bukarešta. Prvi krog bo na sporedu 10. ali 11. septembra.

"S pripravami v Kranjski Gori sem zelo zadovoljen, saj smo trenirali v odličnih pogojih. Ekipa je bila prvič skupaj v takšni sestavi in naredili smo vse, kar smo načrtovali. Rokometašice so bile po teambuildingu izjemno motivirane, kar je pripomoglo k ustvarjanju še kakovostnejše ekipe," je za uradno klubsko spletno stran dejal trener Ljubljančank Dragan Adžić, nato pa pogled že usmeril proti prihodnjim dnem. Krimovke bodo konec tedna odigrale prvo pripravljalno tekmo tega poletja. V nedeljo se bodo v Stožicah pomerile proti hrvaški Podravki, ekipi pa bosta opravili tudi dva skupna treninga. "V pripravljalnem obdobju so prijateljske tekme zelo pomembne, prav tako treningi z ostalimi ekipami," razmišlja Adžić in dodaja: "Veseli me, da bo v Ljubljani gostovala tudi zasedba CSM Bucuresti. Gre za eno najboljših ekip v Ligi prvakinj ter hkrati naše prve tekmice v tem tekmovanju, zato bo obračun z vidika uigravanja še toliko pomembnejši."



Romunke bodo v slovenski prestolnici gostovale med 11. in 14. avgustom, na pot pa se bodo že pred tem podale tudi Ljubljančanke. Med 8. in 10. avgustom se bodo mudile v Podgorici, kjer jih čaka pripravljalni dvoboj s tamkajšnjo Budućnostjo. Črnogorec se zaveda, da jih v Ligi prvakinj čaka zahtevna sezona. "Naše tekmice v Ligi prvakinj so priprave začele nekaj dni pred nami, a to za nas nič ne pomeni. Imamo vizijo in ekipo, ki se bo v prihodnjih tednih razvila in napredovala. Želim si, da Krim Mercator vrnemo tja, kamor sodi," že nekaj časa ponavlja 52-letni črnogorski strokovnjak na ljubljanski klopi, ki mu bo v novi sezoni pomagal tudi legendarni Rolando Pušnik, ki bo opravljal funkcijo trenerja vratark.