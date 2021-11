Hrvaške rokometašice tudi v drugo premočne za Slovenke

Slovenske rokometašice so bile na današnjem obračunu v znanem turističnem kraju v Istri od prve do zadnje minute v podrejenem položaju. Gostiteljice so jim že v 11. minuti ušle na štiri gole (2:6), potem ko so naredile delni izid 0:4, na polčasu pa je zaostanek znašal pet zadetkov (10:15).

Adžićeve varovanke so 34. minuti imele zaostanek sedmih golov (10:17). Nato so zaigrale malenkost bolje in se nosilkam bronastega odličja z lanskega evropskega prvenstva na Danskem približale na pet golov zaostanka (15:20).

V nadaljevanju so spet zaigrale medlo. Hrvatice so to znale izkoristiti, v 52. minuti so jim ušle na deset golov (17:27), kar je bil tudi največji slovenski zaostanek na današnji tekmi.

V slovenski reprezentanci je bila najbolj učinkovita Tjaša Stanko z osmimi goli. Po dva gola so dosegle Ana Gros, Elizabeth Omoregie, Nina Zulić in Aneja Beganović, po enega pa Nataša Ljepoja, Alja Varagić, Ema Hrvatin, Tija Gomilar-Zickero in Petra Kramar.