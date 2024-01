Hrvaški mediji: sestri Bonaventura sta naredili vse, da 'zrežeta' Slovence

Rokometna reprezentanca Slovenije je v zadnjem krogu skupine D v prvem delu evropskega prvenstva v Berlinu premagala Norveško z 28:27. To pomeni, da bo drugi del tekmovanja, ki bo od 17. do 23. januarja potekal v Hamburgu, začela z dvema točkama. A na poti do nove odmevne zmage so imeli borbeni Slovenci, poleg močnih Norvežanov, tudi pristranski sodnici, sestri Bonaventura. "Charlotte in Julie Bonaventura sta bili preprosto osmi in deveti igralec skandinavske reprezentance," so enotni hrvaški mediji.

Charlotte in Julie Bonaventura sta delali sive lase naši reprezentanci ... FOTO: AP icon-expand

V zelo čvrstem obračunu, Slovenci so si prislužili kar 18 minut izključitev, Norvežani šest, so bili na koncu za gol boljši Slovenci. "A francoski delilki pravice, sestri Charlotte in Julie Bonaventura, sta bili krepko na strani Skandinavcev," opozarja zapis na 24sata.

Sedem golov je Norvežanom zabil Aleks Vlah, z nekaj sijajnimi obrambami pa se je izkazal tudi Urban Lesjak. Zbral jih je točno deset. Nekaj ključnih v finišu tekme.

"Naši sosedi so imeli 18 minut kazni, Skandinavci pa le šest. A vsi vemo, kako trdo igra Norveška," še piše znani hrvaški portal. Podobno sporoča tudi Index.hr. "Slovenija je premagala Norveško in pristranski sodnici. Razen v zadnjih minutah, ko sta delovali objektivno, je bilo vse na strani Norvežanov. 18 minut kazni za Slovence, sedem sedemmetrovk za Norvežane in zgolj ena za varovance Uroša Zormana so podatki, ki govorita sama zase. Slovenija je premagala več kot zgolj norveško reprezentanco. Naši sosedi so, čeprav jim manjka vsaj pet prvokategornikov, odigrali odličen prvi del in so brez dvoma eno od prijetnejših presenečenj dosedanjega dela EP," sporoča Index.

"Slovenija? Ena bolj vročih reprezentanc na letošnjem EP. Mnogi so jih pred prvenstvom odpisali, zavedajoč se, da bodo nastopili močno oslabljeni, toda Zorman in druščina so se uvrstili v drugi del kot prva ekipa zelo močne skupine D," so "videle" zagrebške Sportske novosti, ki opozarjajo, da se bodo Hrvati še močno potili v boju za preboj v naslednji del tekmovanja.

V polfinale (26. januar) bosta iz drugega dela tekmovanja napredovali dve najboljši reprezentanci iz skupine 1 in 2. Tretjeuvrščeni bosta v Kölnu odigrali še dvoboj za peto mesto. Finale in tekma za tretje mesto bosta 28. januarja.

"Po videnem sodeč, imajo Slovenci boljše možnosti za vrhunski rezultat v Nemčiji. Naša izbrana vrsta igra preveč po principu toplo-hladno." Slovenci so si na EP že zagotovili vsaj 12. mesto in si v kvalifikacijah za nastop na SP prihodnje leto na Hrvaškem, Danskem in Norveškem priborili boljše izhodišče za žreb.

Slavje slovenskih rokometašev po veliki zmagi nad Norvežani. FOTO: AP icon-expand

Slovenci se bodo v sredo po vnaprej pripravljenem razporedu Evropske rokometne zveze (EHF) kot prvouvrščena ekipa skupine D pomerili proti prvouvrščeni ekipi skupine E (Švedska). V petek v skupini 2 drugega dela sledi dvoboj proti Portugalski, za konec drugega dela pa bosta v nedeljo in naslednji torek še dvoboja proti Nizozemski in Danski.