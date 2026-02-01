Hrvaški rokometaši do bronaste medalje na EP

Za Hrvate je to sedma kolajna na evropskih prvenstvih. Pred tem so na Norveškem 2008, v Avstriji 2010 ter na Švedskem, Norveškem in v Avstriji 2020 osvojili odličje srebrnega, na Portugalskem 1994, v Srbiji 2012 in na Poljskem 2016 pa bronastega leska.

Izbranci islandskega strokovnjaka na hrvaški klopi Dagurja Sigurdssona so od prve do zadnje minute imeli rezultatski nadzor nad tekmeci iz dežele gejzirjev. Sredi prvega polčasa so povedli z 12:6, prednost šestih golov pa so imeli tudi v 51. minuti (29:23). V zadnjem delu tekme so Islandci močno pritisnili, v sami končnici so znižali na 32:33, njihove upe na preobrat pa je pokopal zadetek Filipa Glavaša 25 sekund pred koncem.

Pri Hrvatih je bil najučinkovitejši Tin Lučin z devetimi, pri Islandcih pa Omar Ingi Magnusson z 12 goli.