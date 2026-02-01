Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Futsal Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Hrvaški rokometaši do bronaste medalje na EP

Herning, 01. 02. 2026 17.10 pred 55 minutami 1 min branja 15

Avtor:
STA
Hrvaška - Islandija

Hrvaški rokometaši so v glavnem delu tekmovanja v Malmöju na Švedskem premagali Islandce s 30:29, vajo pa so ponovili še na veliko prestižnejši tekmi za tretje mesto v danskem Herningu, kjer so slavili s 34:33 in s tem dopolnili svojo zbirko odličij na celinskih tekmovanjih.

Za Hrvate je to sedma kolajna na evropskih prvenstvih. Pred tem so na Norveškem 2008, v Avstriji 2010 ter na Švedskem, Norveškem in v Avstriji 2020 osvojili odličje srebrnega, na Portugalskem 1994, v Srbiji 2012 in na Poljskem 2016 pa bronastega leska.

Izbranci islandskega strokovnjaka na hrvaški klopi Dagurja Sigurdssona so od prve do zadnje minute imeli rezultatski nadzor nad tekmeci iz dežele gejzirjev. Sredi prvega polčasa so povedli z 12:6, prednost šestih golov pa so imeli tudi v 51. minuti (29:23). V zadnjem delu tekme so Islandci močno pritisnili, v sami končnici so znižali na 32:33, njihove upe na preobrat pa je pokopal zadetek Filipa Glavaša 25 sekund pred koncem.

Pri Hrvatih je bil najučinkovitejši Tin Lučin z devetimi, pri Islandcih pa Omar Ingi Magnusson z 12 goli.

rokomet evropsko prvenstvo hrvaška islandija tretje mesto

Teniška 'Šeškomanija': bedel z Dončićem, vzornik Nadal

  • 1
  • 2
  • 3-LBX
  • 5 - UX
  • 4 -NX
  • 6-RX
  • 7 - RZ
  • 9 LM
  • 8
KOMENTARJI15

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Amor Fati
01. 02. 2026 18.04
In medtem je hrvaški selektor umaknil ostro izjavo proti EHF-u. Kot že večkrat videno. Po porazu, se vedno najde trener, ki obsodi EHF, nakar EHF hitro zagrozi nazaj s kaznijo v ali denarni obliki ali pa v obliki odsotnosti z evropskih tekmovanj. Trener seveda popusti in igra gre naprej. Dva tedna po prvenstvu je zmagovalec še vedno znan, krivica se pa pozabi. Rokomet je takšen šport kjer sodnik lahko odloči tekmo z eno samo kontroverzno odločitvijo. Tu ni važno kako dober si, tu ni važno kakšni so tvoji cilji in kakšne so tvoje sanje. Ena sama dvignjena roka po dvajsetih sekundah napada, ti lahko vse spremeni. Zgodi se lahko, da se nasprotnik zaleti v tebe, in sodnik, kljub temu, da nisi stal znotraj vratarjevega prostora, piska sedemmetrovko. Če bi bil ta šport pošten, bi na vsakem velikem turnirju prišlo do velikih presenečenj. Vedno bi izpadel kakšen favorit za medalje. Ker pa ni, pa ravno ti favoriti zmagujejo. Sodnik odloči proti tebi in si out. Žalostno je, da se matraš ne samo med pripravami, ampak tudi pred pripravami, da na priprave prideš v najboljši možni pripravljenosti, potem pa na turnirju na najbolj pomembni tekmi kljub vsemu trudu ostaneš brez možnosti, da bi šel še en korak naprej.
Odgovori
+1
1 0
Panter 63
01. 02. 2026 18.07
EHF je obsodil pred tekmo ne po porazu. Ne nabijaj nekaj na pamet.
Odgovori
+1
1 0
Panter 63
01. 02. 2026 18.09
Pa je uspel v tem protestu. Naslednje prvenstvo bo drugač organizirano. Na njegovo stran so stopili vse najmočnejše rokometne države. Kaj tebi ni jasno?
Odgovori
0 0
Spijuniro Golubiro
01. 02. 2026 18.01
To je slovenski portal??
Odgovori
+0
2 2
Franci Luzar
01. 02. 2026 18.10
a res če pa naši nepridejo tako daleč da nimamo kaj komentirati
Odgovori
0 0
Panter 63
01. 02. 2026 18.10
Tako je. Če pa bi izgubili bi postavil takšno vprašanje,nazi. Bi bilo že 100 žaljivih komentarjev.
Odgovori
0 0
flojdi
01. 02. 2026 17.55
Čestitke jim.
Odgovori
+0
1 1
inside1
01. 02. 2026 17.30
Zaslužena zmaga. Islandci pa ne vem, niso znalo prestaviti v drugo prestavo. Danes počasni, brez odgovorov na obrambo. Hrvati so jih z "lahkoto" držali na distanci.
Odgovori
+2
3 1
Kriss-slo
01. 02. 2026 17.28
to je res neverjetno koliko ljubosumja do hrvatov..brez komentarja..in zato komaj cakam clankeno hrvaskih rekordih vsak dan poleti za piko na pa se kockice..trpeli boste kot v vojni slovenclni zaslepljeni
Odgovori
+4
4 0
Delavec_Slo
01. 02. 2026 18.02
Morje so nam vzeli!!!
Odgovori
+0
1 1
Franci Luzar
01. 02. 2026 18.11
kje pa v makarski?
Odgovori
0 0
Kriss-slo
01. 02. 2026 17.26
@delavec@janez in ostali be..i..tko lepo se je zacelo zjutraj pa so vam zdej cist vse pokvarl🤣
Odgovori
+1
2 1
Panter 63
01. 02. 2026 17.25
Ne moreš verjeti da nič ni komentarjev.Aja, Hrvati so zmagali in Slovenciljni v žalosti. Slabo sta navijali. Dolar,Delavec,Drago....ne morejo priti k sebi. A lep dan je bil, na žalost so ga pokvarili Hrvati. Sožalje Slovenciljni in ostali.
Odgovori
+3
4 1
Kriss-slo
01. 02. 2026 17.27
blo bi 50 komentarjev da so zgubil...
Odgovori
+4
4 0
bibaleze
Portal
Nečakinja Nataši Bokal: Bila si moj tretji starš
Družina je bila vedno njena prioriteta
Družina je bila vedno njena prioriteta
Čarobno ime, ki redko zazveni v Sloveniji
Čarobno ime, ki redko zazveni v Sloveniji
Najstnik iz Hrastnika osvojil Avstralijo
Najstnik iz Hrastnika osvojil Avstralijo
zadovoljna
Portal
Tedenski horoskop: Kozorogi bodo zadržani, vodnarji morajo biti iskreni
Dnevni horoskop: Ovni bodo neposredni, tehtnice iščejo potrditev
Dnevni horoskop: Ovni bodo neposredni, tehtnice iščejo potrditev
Melania v filmu spregovori tudi o pokojni mami
Melania v filmu spregovori tudi o pokojni mami
Tako lepa je hči italijanske igralke
Tako lepa je hči italijanske igralke
vizita
Portal
Pet dodatnih minut gibanja na dan lahko pomembno vpliva na vaše zdravje
Ko ste prehlajeni in vas boli grlo: strokovnjaki priporočajo te čaje
Ko ste prehlajeni in vas boli grlo: strokovnjaki priporočajo te čaje
Delavec, ki je bolečine v hrbtu napačno pripisal nategnjeni mišici
Delavec, ki je bolečine v hrbtu napačno pripisal nategnjeni mišici
Skupni izvor več duševnih motenj: nova raziskava razkriva presenetljivo povezavo
Skupni izvor več duševnih motenj: nova raziskava razkriva presenetljivo povezavo
cekin
Portal
'Najbolj sproščen' dobitnik v zgodovini loterije
Delodajalci že pripravljajo odločbe
Delodajalci že pripravljajo odločbe
Trik, ki razkrije lažne popuste
Trik, ki razkrije lažne popuste
Shaq: Nismo bogati. Jaz sem bogat.
Shaq: Nismo bogati. Jaz sem bogat.
moskisvet
Portal
Kaj se zgodi v telesu, če mesec dni ne pijemo alkohola?
Zakaj se moški v resnici poročijo?
Zakaj se moški v resnici poročijo?
Nekoč bomo verjeli, da smo edini v vesolju
Nekoč bomo verjeli, da smo edini v vesolju
Nevarna vrsta raka, za katero vse pogosteje zbolevajo mladi
Nevarna vrsta raka, za katero vse pogosteje zbolevajo mladi
dominvrt
Portal
Učinkoviti načini shranjevanja plastičnih vrečk za varnejši in bolj urejen dom
Čudovita cvetlica, ki je nikar ne podarjajte za valentinovo
Čudovita cvetlica, ki je nikar ne podarjajte za valentinovo
Rastline, ki na vrtu naredijo več škode kot koristi
Rastline, ki na vrtu naredijo več škode kot koristi
Za bujno cvetenje morate hortenzije obrezati zdaj
Za bujno cvetenje morate hortenzije obrezati zdaj
okusno
Portal
Krofi malo drugače: 7 receptov za bolj zdrave in ustvarjalne različice
Sanjski šmorn po originalnem avstrijskem receptu
Sanjski šmorn po originalnem avstrijskem receptu
Preprost trik za slajšo kavo, brez uporabe mleka ali sladkorja
Preprost trik za slajšo kavo, brez uporabe mleka ali sladkorja
Mehko in hrustljavo: popolno testo za pico
Mehko in hrustljavo: popolno testo za pico
voyo
Portal
Slovenija odloča 2026
Kmetija
Kmetija
Kdo je Melania Trump?
Kdo je Melania Trump?
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1506