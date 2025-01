Hrvaški rokometaši po pravi drami prvi polfinalisti

Kljub temu da so domači rokometaši večino časa zaostajali in lovili svojega tekmeca, pa so bili na koncu uspešnejši. Rezultat ob polčasu je bil izenačen, ob koncu drugega polčasa pa so si Madžari priigrali lepo prednost (30:26), ki pa je niso uspeli zadržati. Končnica tekme je pripadala domačim rokometašem, ki so z bučno podporo polne zagrebške arene uspeli napraviti preobrat. Znova je v vratih blestel Dominik Kuzmanović, Hrvati pa so z uspešnimi napadi uspeli znižati rezultat na 29:30. Madžari so sicer imeli napad za zmago, a so ga s prekrškom v napadu zapravili. Zadnja akcija na tekmi je tako pripadala domačinom, ki so zadeli za končnih 31:30. Filip Glavaš je dosegel šest golov, junak Marin Šipić in Zvonimir Srna po pet, pri Madžarih je bil najbolj učinkovit Zoran Ilić z osmimi goli.