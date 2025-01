Hrvaški rokometaši v kotlu zagrebške Arene ugnali Francoze za veliki finale SP

Hrvati so na zadnji tekmi pred domačimi gledalci - preostale tekme SP bodo igrali na Norveškem - v prvem polčasu že vodili za devet golov in ga dobili za sedem (18:11). V nadaljevanju so se Francozi sicer nekajkrat približali le na tri gole, a je domačim uspelo ohraniti varen naskok do konca.

Do polfinala je Hrvaška prišla po dramatični četrtfinalni tekmi, ko je z golom v zadnjih sekundah premagala Madžarsko z 31:30. Tudi Francozi so imeli v četrtfinalu precej dela z Egipčani, na koncu pa prav tako v končnici dvoboja slavili s 34:33.