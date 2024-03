Hrvaški rokometaši že na OI

Reprezentanca Avstrije pod vodstvom slovenskega selektorja Aleša Pajoviča je Alžirijo premagala z 41:26. Za mesto na olimpijskih igrah se bo v nedeljo pomerila z Nemčijo. Hrvati bodo že sedmič nastopili na olimpijskih igrah. Doslej so osvojili dve zlati medalji (1996 in 2004), enkrat so bili tretji (2012), po enkrat pa četrti in peti.

Ob Hrvaški so na olimpijske igre pred zadnjim dnevom olimpijskih kvalifikacij uvrščeni domačini Francozi, ob njih pa svetovni prvaki Danci, celinski prvaki Japonci, Argentinci in Egipčani ter Švedi kot tretjeuvrščeni z zadnjega EP.

Na treh rokometnih olimpijskih kvalifikacijskih turnirjih bodo v nedeljo padle odločitve še o preostalih potnikih v Pariz letos poleti. Slovenija bo v Granollersu iskala zmago proti Bahrajnu in upala na ugoden izid tekme med Španijo in Brazilijo.