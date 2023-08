Hrvat: Medalja? Naučil sem se, da ni dobro napovedovati stvari

Slovenske barve bodo zastopali Nina Kostanjšek in Filip Matej Pfeifer v skifu, izkušeni Rajko Hrvat v lahkem skifu ter Jaka Čas in Nik Krebs med dvojci brez krmarja. Slovenska peterica nestrpno čaka, da znova dobi priložnost pokazati svoje sposobnosti. In po mnenju večine so najboljši slovenski veslači sposobni pokazati precej več, kot smo videli to sezono. Selektor Jan Ilar je postavil konkretne cilje: "Za vse tri posadke v olimpijskih disciplinah bo osnovni cilj preboj v finale B, kar bi pomenilo stopničko višje od lanskega SP, ko so vsi trije čolni veslali v finalu C. Za Rajka Hrvata pa šteje samo medalja. V preteklosti jih je že osvajal in verjamem, da tudi sam manj kot z medaljo ne bo zadovoljen."