Hrvat v veliki finale, Čas in Krebs druga v finalu B

Na evropskem prvenstvu v veslanju v Münchnu so nastopili štirje slovenski čolni. Rajko Hrvat si je v polfinalu v lahkem enojcu z drugim mestom priboril nastop v velikem finalu. V dvojcu sta v finalu B nastopila Jaka Čas in Nik Krebs, kjer sta zasedla drugo mesto. V polfinalih sta bila medtem neuspešna Nina Kostanjšek in Filip-Matej Pfeifer.

icon-expand Rajko Hrvat FOTO: VZS Rajko Hrvat je v svoji polfinalni skupini z zaostankom 2,41 sekunde osvojil drugo mesto in si priboril nastop v finalu A v nedeljo. Zaostal je le za Italijanom Gabrielom Soaresom. Dvojec Jaka Čas in Nik Krebs pa sta v finalu B za sekundo zaostala za zmagovalnim parom s Poljske. Danes sta v polfinalih veslala še Nina Kostanjšek, ki je zasedla peto mesto, in Filip-Matej Pfeifer, ki je končal na zadnjem, šestem mestu v svoji skupini. Oba bosta tako nastopila v finalu B v nedeljo.