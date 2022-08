Hrvat za las ob medaljo

Nik Ažbe Magajna in Jaka Malešič sta bila v finalu A med zgolj tremi lahkimi dvojci tretja. Po pravilih mednarodne zveze v takih primerih bronaste medalje sploh ne podelijo. Zmagala sta Madžara Bence Szabo in Kalman Furko , Turka Enes Yenipazarli in Bayram Sonmez sta na drugem mestu zaostala 8,51 sekunde, Slovenca na zadnjem pa 15,95 sekunde. Četudi so bili v slovenskem taboru zadovoljni z dosežki, pa je bil edini zelo resno razočaran Hrvat, ki je veljal za favorita za odličja, a zelo kmalu zaostal za vodilno trojico čolnov in se potem ni boril za zmagovalni oder. Več bo skušal narediti prihodnji mesec na SP, ni pa želel še nič konkretnega povedati o EP v veslanju, ki bo naslednje leto na Bledu in so ga tudi predstavili na tem prvenstvu.

"Tekmece poznam, prišli so iz večjih in hitrejših čolnov in so imeli hitrejši zaveslaj, hitrejši odriv. Najstarejši za mano je bil 12 let mlajši od mene, tudi to se je poznalo. Šel sem odločen v tekmo, a so šli naprej. Potem sem se boril do konca, a žal ostal brez medalje. Sem zelo razočaran. Do SP je še mesec dni, potrebno bo trenirati in ostati zdrav. Za EP prihodnje leto ... To pa je že druga zgodba," je povedal 35-letni Hrvat. Zelo zadovoljen je bil 23-letni Pfeifer. "Pred EP sem si želel finala B, ko sem vanj prišel, sem si zastavil, da sem v prvi polovici. To sem ocenil kot velik uspeh. Mogoče bi bilo dobro, če bi začel deset metrov prej finiširati. Monačan je s težo porinil svoj čoln naprej, ker je prišel ravno na zavesljaj in prišel pred mano v cilj. Prej sva se zadnjih 100 m ves čas menjala v na drugem mestu," je povedal Pfeifer.

Tudi Norvežan Kjetil Borch mu ni veliko pobegnil. "Je eden najboljših veslačev, ki so na tem EP. Imel je malo smole, na začetku sezone se je poškodoval. Zame je velik uspeh, da sem mu bil tako blizu, je res izjemen veslač. Sedaj sem lahko tudi sam prepričan, da sem zmožen več," je še dodal 23-lenti Ljubljančan. Študira v tretjem letniku kineziologije na Fakulteti za šport. Šele šesto leto vesla, prej je v treniral številne športe, večino časa pa košarko. Potem, ko je bila kar dolgo časa med lahkimi veslačicami, je 29-letna Nina Kostajnšek v zadnjem obdobju presedlala v olimpijski enojec, skupaj je v veslanju desetletje. "Cilj je bil najprej priti v polfinale, borila sem se nato za nastop v velikem finalu. Ni mi uspelo, v finalu B pa je na koncu malo zmanjkalo do želenega osmega mesta. A sem z nastopom zelo zadovoljna in vesela. Tokrat sem šele drugič nastopila na EP, prvič sem bila v absolutni konkurenci in zagotovo sem dosegla največji uspeh v karieri," je povedala Ljubljančanka, ki pa trenira v Argu iz Izole.