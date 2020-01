Hrvati brez težav čez domačine Avstrijce, zmagi tudi za Nemčijo in Španijo

Hrvati so že v prvem polčasu prišli na varno prednost, ki so jo uspešno držali do konca tekme.

Hrvati so s četrto zmago na ostali neporaženi, za Avstrijce, ki igrajo pred domačimi navijači na Dunaju, pa je to sploh prvi poraz na tem prvenstvu. Tudi Španci nadaljujejo z dobrimi predstavami - tako kot Hrvati še ne poznajo poraza. Za četrto zmago je padla Češka z 31:25.

Španci, branilci naslova, so bili celotno tekmo boljši tekmec, Čehi so vodili le z 1:0 in 2:1 ter držali korak do 7:7. Pri zmagovalcih, ki so v drugem polčasu vodili tudi za deset golov, sta bila s po petimi zadetki najboljša Aleks Dujšebajev in Angel Fernandez, pri Čehih pa je bil najuspešnejši Ondrej Zdrahala z osmimi goli.

Doslej stoodstotna Hrvaška, evropski podprvak 2008 in 2010, je bila proti prav tako še neporaženim Avstrijcem večino tekme boljši tekmec in nadzorovala njen potek, varovanci Aleša Pajoviča so nekaj preglavic tekmecem povzročali le v uvodu obračuna. Pri zmagovalcih sta bila najboljša Zlatko Horvats šestimi in Luka Cindrić s petimi zadetki, pri poražencih pa je šest golov dosegel Robert Weber.

Nemci, evropski prvaki leta 2004 in 2016, niso imeli posebnih težav v boju z Belorusi. Že v prvem polčasu so večkrat vodili za osem zadetkov, najvišja prednost na tekmi pa je znašala devet golov. Timo Kastening je bil s šestimi zadetki najboljši strelec Nemcev, Vladzislav Kulesh pa Belorusov.

Izidi:

Španija– Češka 31:25 (14:9)

Hrvaška– Avstrija 27:23 (13:8)

Belorusija – Nemčija 23:31 (11:18)