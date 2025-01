Hrvati brez težav odprli domače prvenstvo, Brazilci presenetili Norveško

Na svetovnem prvenstvu v rokometu, ki poteka na Hrvaškem, Danskem in Norveškem, so tekme prvega kroga odigrali v skupinah A, D, E in H. Sogostitelji Hrvati so v uvodni tekmi v Zagrebu premagali Bahrajn s 36:22, visoke zmage pa so dosegli tudi Egipt, Nizozemska in Portugalska, medtem ko je Brazilija presenetila Norvežane.

Hrvaška rokometna reprezentanca

Slovenija bo na Hrvaškem tekmovanje začela v četrtek s tekmo proti Kubi, danes pa so se v hrvaški prestolnici svojim navijačem predstavili tudi gostitelji. Hrvati so Bahrajn brez težav odpravili s 36:22, že ob polčasu so imeli osem zadetkov naskoka, na koncu pa so zmagali za 14 golov. Mario Šoštarić je bil najboljši pri Hrvatih z osmimi goli, Filip Glavaš jih je dodal pet.

Mohammad Sanad

V prvi zagrebški tekmi je tudi Egipt brez težav opravil svoje delo, ko je ugnal Argentino z 39:25. Afriški prvaki so ob odmoru vodili za 10 golov, na koncu pa je bila razlika podobno kot pri Hrvatih +14. Pri Egipčanih je Mohammad Sanad dosegel šest golov. Prav ta skupina se bo v drugem delu SP križala s slovensko skupino. V skupini A sta se v popoldanski tekmi Švica in Češka razšli brez zmagovalca in z nizkim končnim izidom 17:17, saj sta se izkazala tudi oba vratarja Nikola Portner in Tomaš Mrkva.

Nikola Portner

Zvečer sta v tej skupini igrala še Nemčija in Poljska. Po izenačenem prvem delu (15:14) so Nemci na koncu tekme le prišli do višje prednosti in zanesljive zmage s 35:28. Renars Uščins je bil najboljši strelec z 10 goli.

Renars Uščins

V skupini D v Varaždinu je Nizozemska visoko s 40:23 premagala Gvinejo, v večerni tekmi pa sta se Madžarska in Severna Makedonija razšli s 27:27. Tudi Portugalci v skupini E v Baerumu niso imeli težav z Američani, končni izid je bil 30:21, so pa že pred SP ostali brez Miguela Martinsa, ki je padel na dopinški kontroli. V večerni tekmi sta se pomerili še Norveška in Brazilija, ki je pripravila prvo večje presenečenje SP in sogostitelje tekmovanja premagala z 29:26. Pri tem je blestel Haniel Langaro, ki je zbral osem golov.

