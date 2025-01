Hrvati do zanesljive zmage proti Islandiji, Portugalci in Brazilci v četrtfinale

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

V Ameriki so v sedemdesetih letih pripravili vesoljski projekt, pri katerem so v vesolje poslali šimpanza in blondinko. Po vesolju naj bi potovala več let. Pred vstopom v vesoljsko plovilo so vsakemu od njiju izročili kuverto z navodili. Po startu rakete je šimpanz odprl ovojnico in začel brati, pri tem pa je pritiskal zdaj na eno, zdaj na drugo tipko, nastavljal instrumente in pregledoval instalacijo ter komandno ploščo. Nato je svojo kuverto odprla še blondinka in v njej našla listek z napisom: "Ne pozabi nahraniti šimpanza!"