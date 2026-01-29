Hrvati ogorčeni nad organizacijo: To je šokantno, to je sramotno!

Hrvaški rokometaši so bili namesto nastanitve v Herningu, kjer poteka zaključni del turnirja, poslani 40 kilometrov stran, v Silkeborg, medtem ko so vse ostale reprezentance, ki igrajo polfinale – Danska, Nemčija in Islandija – nastanjene v mestu, kjer se igrajo tekme. Ob tem je Hrvaška odigrala dve tekmi v dveh dneh, po tesni zmagi nad Madžari (27:25) so morali reprezentanti v četrtek zjutraj, dan pred polfinalom, kar pet ur potovati z avtobusom do Herninga. Hrvaški mediji poročajo, da je bilo potovanje tako naporno, da so nekateri igralci dobesedno spali na tleh avtobusa, popolnoma izčrpani zaradi neverjetnega ritma in slabe organizacije.

Selektor 'bruhal ogenj' pred polfinalnim obračunom

To je poudaril tudi selektor Dagur Sigurdsson, ki je bil na novinarski konferenci pošteno razjarjen. "Nisem imel časa, da bi se pripravil na tekmo. V Herning smo prispeli šele ob 14.30, nato pa sem moral obvezno priti sem (na novinarsko konferenco). To je smešno. 35 minut sem se vozil na ta cirkus in potem se moram še 35 minut voziti nazaj. Ob vrnitvi bo ura že šest. Še nisem imel treninga z ekipo. Še nismo imeli sestanka. To je dokaz, da EHF ne skrbi za igralce in reprezentance," je bil oster Islandec na hrvaški klopi.

Dagur Sigurdsson FOTO: Profimedia

"EHF ne zanima kakovost, samo prodajajo šport. So kot event' podjetje – samo pripeljejo izvajalce in organizirajo lepe tiskovne konference. Ni pomembno, ali se mi vozimo več ur, ni pomembno ... Bili smo v skupini v Malmöju, imeli smo dva dni manj počitka kot nekatere reprezentance na tem turnirju. Tisti, ki razumejo šport, vedo, da sta dva dni manj počitka v 12 dneh ogromno. Odigrali smo dve ključni tekmi v manj kot 24 urah," je zvenela kritika Sigurdssona. Hrvaški selektor je ob tem še dodal: "Nato so nas dali na avtobus kot zmrznjene kokoši in vozili sem, pri tem pa sploh nismo nastanjeni blizu dvorane. Nato se moram vrniti v hotel, preveriti, ali so igralci zdravi, in opraviti analizo. To je popolnoma sramotno. Je to neka veličina? To je šokantno! Najlepša hvala. Zelo vesel bom, ko bom lahko odšel. Samo povejte mi, kdaj lahko."

'Prej smo o tem molčali, zdaj pa je dovolj'

O slabih razmerah in krivicah je za Net.hr spregovoril Marin Šipić, hrvaški krožni napadalec, ki prvenstvo zaradi poškodbe spremlja od doma. Šipić poudarja, da težave, s katerimi se sooča reprezentanca – od nastanitve zunaj Herninga do napornih potovanj, slabe prehrane in nelogičnega razporeda tekem iz dneva v dan – niso novost v svetu rokometa.

Marin Šipić FOTO: AP

"Prej javnost ni imela priložnosti videti, s čim se reprezentanca srečuje na velikih tekmovanjih. To je prvič, da se je nekdo opogumil in razmere ter pomanjkljivosti izpostavil v javnosti, pokazal in razkril, da veliko stvari ne deluje. A res je, že dolgo, predolgo se takšne stvari dogajajo na tej ravni. Mislim, da se je tokrat preprosto zbralo preveč težav hkrati in jih ni bilo več mogoče prezreti. Dobro je, da se je nekdo končno opogumil in povedal, kaj ne deluje. Res je dovolj in takšne stvari niso v redu. Postalo je neznosno," je za Net.hr dejal Šipić.