Hrvati prepričljivi proti Zelenortskim otokom

Po zmagi Slovenije in Hrvaške imajo pred večernim obračunom med Egiptom in Islandijo (20.30) omenjene štiri reprezentance po štiri točke. Na dnu sta Argentina in Zelenortski otoki brez točk.

Hrvati niso imeli težav z afriškimi predstavniki. Hitro so si nabrali prednost in v Zagrebu prepričljivo slavili s 44:24. Mario Šoštarić je dosegel devet golov, še šest drugih hrvaških rokometašev pa je zbralo vsaj štiri gole. Ivan Pešić je ustavil 14 od 38 strelov tekmecev.

V skupini III so najprej Brazilci ugnali reprezentanco Čila z 28:24. Haniel Langaro je dosegel osem golov, pri Čilencih pa Esteban Salinas sedem. Na drugi tekmi v skupini III so se po izenačeni in dramatični tekmi Švedi in Portugalci razšli brez zmagovalca s 37:37. V zadnjem napadu so sicer Švedi zadeli prek Jima Gottfridssona, a sta slovenska sodnika Bojan Lah in David Sok že pred tem Švedom zapiskala prekršek v napadu na liniji šestih metrov.

Za Švede je sedem golov dosegel Albin Lagergren, šest pa jih je dodal Niclas Ekberg. Pri Portugalcih je bil najbolj razpoložen krožni napadalec Luis Frade s sedmimi goli.

Ob 20.30 bo na vrsti še tekma med domačini Norvežani in Španci. Na lestvici imajo Portugalci pet točk, po štiri Švedi in Brazilci, Španci so pri treh, Norvežani in Čilenci pa brez.