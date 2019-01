Hrvati se ne sprijaznijo s porazom: zveza objavila deset napak sodnikov

Na tekmi v Lanxess Areni je Hrvaška izgubila vse možnosti za preboj v polfinale, potem ko jih je premagala domača izbrana vrsta Nemčije. Hrvaška rokometna zveza je prek svojega profila na Facebooku delila posnetek, v katerem so secirali deset situacij, v katerih menijo, da so bili varovanci selektorja Lina Červarja oškodovani. Video je romal tudi na naslove medijev, med njimi tudi na našo televizijo in spletno stran, ter na krovno Mednarodno rokometno zvezo (IHF).

HRS je skupaj s Červarjem in njegovim strokovnim štabom ter rokometaši že več kot en dan po tekmi poln kritik na račun danskega sodniškega para Mads Hansen-Martin Gjeding. Hrvaški "kavboji" opozarjajo, da je še posebej sporno, da so se hude napake začele dogajati v zaključku tekme, ko sta lahko sodnika najbolj vplivala na rezultat. Velike razlike naj bi se pojavljale v kriterijih za pasiven napad in pri prekrških za izključitev. Hrvatom naj bi se za razplet opravičili tudi nekateri nemški reprezentanti, je povedal predsednik HRS Tomislav Grahovac, ki trdi, da je bila razlika v "spornih" odločitvah 11 : 1 v korist Nemcev.

'To nima smisla'

"Od šestih tekem je ta sodniški par tri sodil Nemčiji, to je 50 odstotkov celotnega prvenstva. Poslali bomo vse EHF (Evropski rokometni zvezi, op. a.) in IHF, ker to nima smisla. To je škoda za rokomet, to je direkten vpliv na rezultat in tudi na našo uvrstitev na olimpijske igre," je 24satacitiral Grahovca.

Ne smemo pozabiti, da je bila tudi slovenska reprezentanca na lanskem evropskem prvenstvu na Hrvaškem deležna podobne "obravnave". Najbrž ni naključje, da je tudi četa Veselina Vujovićana takratni tekmi skupinskega dela igrala z Nemčijo, ki je uspela po seriji spornih odločitev litovskih sodnikov Mindaugasa Gatelisa in Vaidasa Mažeika izvleči remi s 25 : 25. Rokometna zveza Slovenije je sicer vložila pritožbo, ki pa seveda razpleta ni spremenila.