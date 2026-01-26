Hrvati se Slovencev ne bojijo: 'Kakovost je povsem na naši strani'

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Slovenska izbrana vrsta je po zmagah v prvem delu proti Črni gori, Švici in Ferskim otokom v drugem najprej izgubila proti Švedski (31:35), pa je v pomembnem obračunu šele drugič na sedmih tekmah na EP in prvič po 14 letih premagala Madžarsko. Po slavju imajo zdaj varovanci selektorja Uroša Zormana na drugem mestu skupine II na računu štiri točke.

Hrvaška in Slovenija. Obeta se novo poglavje večnega rokometnega rivalstva. FOTO: Damjan Žibert

"Slovenija je eno odkritij EP. Pred začetkom so ostali brez desetih posameznikov, sedaj pa so dve tekmi pred koncem v igri za polfinale. Če bi jim pred prvenstvom kdo ponudil takšen razplet, bi gotovo vzeli z obema rokama," je za hrvaške medije razpredal eden od legendarnih predstavnikov zlate rokometne generacije Igor Vori.

"Izgubili so recimo štiri-pet igralcev, ki bi gotovo nastopili v udarni postavi. Odsotnosti se jim poznajo predvsem v obrambi, saj je osem takšnih, ki so bili specialisti za obrambne naloge," je še opazil nekdanji legendarni krožni napadlec naših južnih sosedov.

"Imajo pa rešitve v napadu. Njihovi "mali" igralci na zunanjih položajih so zelo nepredvidljiv in neugodni. Imajo težave v obrambi, toda raznovrsten napad. Vse njihove tekme so se končale z vsaj 30 doseženimi goli," je še opazil Vori in napovedal nov epski spopad med Slovenci in Hrvati.

Igor Vori je s Hrvati osvojil sve kar se lahko osvoji. FOTO: Damjan Žibert

"Zelo nas spremljajo, tudi naše komentarje. Moj prijatelj Uroš Zorman se je namreč s sporočilom javil kar med oddajo. Rekel sem, da je za Švedsko druga najmočnejša reprezentanca v skupini Islandija, Zormana pa je to zelo zmotilo in je vprašal, če smo pozabili na Slovenijo," se je pridušal legendarni hrvaški rokometaš.

"Slovenija je bila do tega trenutka neobremenjena. Nikakršnega pritiska rezultata ni imela. Kako tudi bi, saj je prišla na prvenstvo močno zdesetkana. A po seriji dobrih rezultatov so gotovo tudi oni zavohali polfinale. Zato računam, da bodo proti nam prvič pod pritiskom. Pa da vidimo, kako bodo na to reagirali," je opazil še en legendarni hrvaški rokometaš Mirza Džomba, ki je prepričan, da je kakovost na strani naših južnih sosedov.

Mirza Džomba pred elti na tekmi v Zlatorogu. FOTO: Damjan Košec

"Islandija je z visoko zmago močno zakomplicirala dogajanje v boju za polfinale. Samo zmagovalec tekme med Hrvati in Slovenci bo lahko ostal v igri za medalje. Pričakujem nov epski spopad z našo zmago. Kakovost je na naši strani," zaključuje Džomba.

V polfinale bosta napredovali po dve najboljši ekipi v obeh skupinah, tretjeuvrščeni pa bosta 30. januarja igrali za peto mesto. Isti dan bosta tudi polfinalna obračuna, dva dni kasneje pa še dvoboj za tretje mesto in finale.