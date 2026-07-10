Hrvati 'ukradli' eno najmočnejših ukrajinskih orožij

Olimpijski podprvak iz Pariza 2024 Ilija Kovtun bo na evropskem prvenstvu v Zagrebu zastopal naše južne sosede. Ukrajinski telovadec, rojen v mestu Čerkasi, je gimnastiko začel trenirati pri rosnih štirih letih. Na zadnjih olimpijskih igrah je še nastopal za Ukrajino in osvojil srebrno medaljo na bradlji. Za svojo nekdanjo reprezentanco je osvojil tudi dve medalji na svetovnih prvenstvih – srebrno in bronasto – ter postal štirikratni evropski prvak.

Po začetku ruske agresije na Ukrajino je Kovtun zatočišče in vrhunske pogoje za trening našel v Osijeku. Pred približno letom dni je pridobil hrvaško državljanstvo. Zaradi pravil Mednarodne gimnastične zveze (FIG), ki določajo, da morajo telovadci ob spremembi državljanstva eno leto prekiniti tekmovanje, če ni popolnega soglasja med državama in izvršnim odborom zveze, bo Kovtun svoj debi za reprezentanco Hrvaške doživel avgusta na "domačih" tleh v Zagrebu.

"Zelo sem vesel, da bom prvič nastopil v hrvaškem dresu na evropskem prvenstvu v Zagrebu. V času premora nisem mogel tekmovati na velikih tekmovanjih, kar sem pogrešal, vendar mi je to obdobje omogočilo, da sem pozdravil stare poškodbe in pripravil nove sestave, s katerimi želim upravičiti zaupanje Hrvaške gimnastične zveze," je, kot poroča HRT, pred svojim drugim reprezentančnim začetkom dejal Kovtun.

Kot mnogobojec uspešno tekmuje na vseh šestih orodjih, kar potrjuje njegovo vsestranskost in izjemno raven gimnastičnega znanja.

"Upam, da bodo vsi telovadci, ki bodo nastopali za Hrvaško, na evropskem prvenstvu pokazali dobre rezultate in da bo Arena Zagreb polna navijačev, ki nas bodo spodbujali ter uživali v vrhunski gimnastiki. Še posebej upam, da bo prišlo čim več otrok, ki bodo morda imeli priložnost prvič v živo spremljati vrhunske telovadce," je za HRT dejal Kovtun.